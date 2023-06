Para Miguel Ángel Pichetto, la precandidatura de Sergio Massa “expresa el fracaso de una gestión”

El viernes por la noche, Unión por la Patria anunció que tendrá lista de unidad de cara a las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del próximo 13 de agosto. La misma la conformarán el ministro de Economía, Sergio Massa, y el jefe de Gabinete, Agustín Rossi. Ante ello, el auditor general de la Nación y precandidato a diputado nacional por Juntos por el Cambio Miguel Ángel Pichetto consideró que la precandidatura de Massa “expresa el fracaso de una gestión”.

“A mí no me sorprendió para nada lo de ‘Wado’ (Eduardo de Pedro) y Massa. Siempre sostuve la visión de que el Gobierno iba a ir con lista única”, manifestó este sábado Pichetto a CNN Radio. En esta línea, el dirigente de extracción peronista agregó: “En la genética del peronismo está siempre la idea de la lista única y de no discutir en primarias una interna”. “La experiencia de Fernández contra (Julián) Domínguez en la provincia de Buenos Aires fue muy mala para ellos”, recordó, en referencia a las PASO bonaerenses en 2015.

A lo cual, insistió: “A mí no me sorprendió para nada esta estructuración de Sergio Massa junto a Agustín Rossi, porque también ahí ha habido una fuerte presión de los gobernadores que no estaban conformes con la fórmula anterior. (Juan) Manzur no los representaba integralmente. Creo que Massa puede estar fortalecido frente a las gestiones que tiene que hacer ante el Fondo (Monetario Internacional). Cuando se presente se va a presentar como candidato a presidente”, advirtió Pichetto.

“Hay un fin de ciclo enlazado con lo de Chaco y Jujuy”

No obstante, afirmó que cree que “hay un fin de ciclo que está enlazado con lo del Chaco y lo que pasa en Jujuy”. “Esos procesos lo que ponen en la superficie es el mundo de los ‘Emerenciano Sena’, un mundo que se repite en el conurbano bonaerense con múltiples personajes parecidos y sucesos similares. Esa Argentina a la que yo llamo ‘el mundo del pobrismo’, ‘del plan’, me parece que está camino a la derrota porque la sociedad no quiere eso”, analizó.

El precandidato a legislador nacional también planteó que “hay que recuperar para el Estado la ayuda social”. “Los dos modelos están en el final”, reafirmó. En esta línea, profundizó que “el peronismo se agrupó detrás de Massa porque dentro de todo tiene mayor envergadura pero me parece que el ciclo se lo lleva puesto”. “Me parece que la derrota está ahí nomás”, avizoró el auditor general.

“Sergio Massa expresa el fracaso de una gestión”

Por último, el postulante por el espacio de Horacio Rodríguez Larreta subrayó que “Sergio Massa expresa el fracaso de una gestión”. “Independientemente de sus aptitudes o su vocación que la tiene y la ha tenido siempre, está en el colapso de un Gobierno que está en el final. Donde nada se puede generar y que además va a ser una larga agonía hasta el 10 de diciembre. El proceso económico tampoco lo ayuda”, aseveró.

“Me parece que con estas variables… Hay un fin de una época”, vociferó Pichetto. Al mismo tiempo, advirtió que “el repliegue de Cristina Fernández (de Kirchner) es algo significativo. Creo que es el mínimo acto de poder de Alberto Fernández de ponerlo a Rossi. Hicieron lo que pudieron porque se dieron cuenta que Juntos por el Cambio estaba conformando en ambos espacios un perfil con gran envergadura”, sentenció.

Con información de www.elintransitente.com