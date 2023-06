Susto en La Peña de Morfi mientras preparaban un mousse de chocolate: explotó un recipiente de vidrio

Inmediatamente, Santiago Giorgini le preguntó a sus compañeras si se habían lastimado por el derrame de algún vidrio y explicó lo sucedido, recordando alguna situación similar que vivió en el programa tiempo atrás. “Lo que pasó recién fue por el golpe de frio. Estaba el bowl caliente y agua fría”.

“No me preocupa. Lo vuelvo a poner. No es la primera ni la décima vez que me pasa”, dijo Carabajal que continuó adelante con la receta de la mousse de chocolate al no ver consecuencias graves del inesperado accidente en la cocina. “¡Quedaron todos pasmados! Como es televisión verdad es importante que se vea lo que pasó”, agregó la chef ya más tranquila después de lo sucedido en vivo que provocó una tensión entre los presentes.

Semanas atrás, Jesica Cirio se refirió a los rumores que circularon en los últimos días sobre el posible final a fin de año de La Peña de Morfi. La noticia difundida por algunos medios indicaban que el ciclo creado por Gerardo Rozín llegaría a su fin y Telefe ya habría decidido la fecha del último programa, así como también quién estará al frente de la conducción hasta el final del ciclo, tras haber desvinculado a Jey Mammon luego de la denuncia por abuso sexual de Lucas Benvenuto.

Todo comenzó cuando uno de los clásicos cocineros del programa Santiago Giorgini aclaró, mientras realizaba una preparación, otro rumor que se había dado a conocer en la semana que señalaba su desvinculación del programa.

“Quiero desmentir categóricamente y totalmente que me voy de La Peña de Morfi, de ninguna manera. Soy como el socio fundador y no ve voy a ningún lado”, comenzó diciendo. “Sigue la carnicería, siguen los muchachos…me quedo en La Peña, ¿voy a hacer otro programa en Telefe? Sí, señora ya lo voy a contar”, expresó con humor el chef, pero un poco molesto por la difusión de la noticia, aunque reveló: “Los periodistas serios me llamaron para chequear la información y no publicaron nada”.

Inmediatamente, Jesica Cirio se acercó a la cocina para aclarar también la situación del programa y pidió “un segundo” tras las palabras de Giorgini. “No solo que no te vas, sino que La Peña no termina porque nos están difamando en varios medios que terminamos”, manifestó la modelo y conductora.

“Señores no compren eso, esas noticias que no son reales. Somos un programa que hacemos con mucho esfuerzo, nadie se va… No entiendo por qué esta difamación hacía nuestro programa. La mala energía y mala onda no nos llega, estamos acá haciendo un programa en vivo”, concluyó Cirio.

