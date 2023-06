TikTok crea “retos”, una manera de monetizar el contenido

Una de las formas que tiene un creador de contenido para monetizar sus publicaciones en TikTok y ganar dinero con la plataforma es permitir la aparición de publicidad de diferentes marcas durante la reproducción de sus videos. Cada anuncio mostrado tiene el equivalente a ganancias que se irán acumulando y que podrán ser retiradas por el usuario.

Sin embargo, es posible que la publicidad mostrada luego de determinados videos no sea la ideal para las marcas promocionadas, por lo que TikTok está lanzando próximamente una nueva función llamada “Retos Creativos”, que se presentarán como una oportunidad para ampliar las posibilidades de monetización de los creadores



El sentido de hacer estos retos es que los creadores de contenido hagan un “casting” y envíen una muestra de su contenido a una marca que lo solicite. Los ganadores de esta competencia general entre usuarios recibirán un porcentaje de un fondo generado por las compañías que anuncian sus productos o servicios en TikTok.



Participar de los retos no implica que gane la propuesta del creador de contenido más creativo, sino que también deberán tener métricas que los apoyen. Vistas, Me gusta, clics y conversiones serán tomados en cuenta por las marcas para determinar quién gana el reto propuesto. La red social aún no ha indicado de cuánto será el fondo del que se extraerán las comisiones para los creadores, pero el monto a pagar podría ser determinado por las métricas y el alcance de los videos publicados.

Qué se necesita para participar

Ya que esta dinámica requiere de creadores que tengan una exposición decente en la plataforma, solo podrán participar aquellos que tengan al menos 50.000 seguidores y sean mayores de 18 años. Todos los videos que se postularán como parte del reto deberán ser “de alta calidad, bien editados y originales” según TikTok.

Los videos que tengan una apariencia de “mínimo esfuerzo” o que contenga demasiado spam posiblemente no sea seleccionado por las marcas para ganar el reto. Esto también significa que los creadores podrían realizar el mismo esfuerzo que le dedican a hacer publicidad a una marca (invertir tiempo y recursos) para eventualmente no tener ninguna retribución o reconocimiento por ello





En el aspecto positivo, si un creador que no goza de mucha popularidad y no ha tenido hasta el momento la oportunidad de colaborar con una marca previamente realiza un video atractivo, que puede hacerse viral y es conveniente para una empresa, el reto podría facilitar el contacto entre ambas partes para cerrar un acuerdo formal más allá de la promoción vigente.

Una vez que el creador envía su video de postulación al reto, serán notificados en caso de que la marca desee realizar alguna observación o revisión adicional. Todo el contenido generado por ellos en este contexto no será público hasta que se hayan anunciado los ganadores. Una vez que se aprueban los videos estos serán difundidos mientras que el resto que no ganó permanecerá oculto.

A diferencia del contenido publicado por un creador, que aparece en el perfil personal del usuario, estos videos solo se mostrarán en la sección “Para Ti” de TikTok.



Aunque los retos están en proceso de lanzamiento, aún no se sabe de alguno que se encuentre activo. Además, aún no se ha determinado si los creadores tendrán solo una o múltiples oportunidades para postular contenido, cómo será el proceso de aceptación (si hay cupos limitados o no) o si cada reto tendrá requisitos diferentes establecidos por las marcas.

Con informacion de Infobae.