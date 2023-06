Gerardo Morales lanzó una advertencia al kirchnerismo en un acto con Larreta: “Vamos a frenar cualquier intento de desestabilización como frenamos el golpe en Jujuy”

Horacio Rodríguez Larreta encabezó un acto en la provincia de Corrientes, donde presentó una de sus propuestas de Gobierno enfocada en lo que denominó como “la revolución del trabajo”, que consta de nueve puntos con los que está convencido de que va a generar empleo de calidad en la Argentina.

En ese contexto, Gerardo Morales, gobernador de Jujuy e integrante de la fórmula que postula al jefe de Gobierno como presidente, aprovechó para lanzarle una dura advertencia al kirchnerismo, luego de los incidentes que se produjeron en su provincia por la sanción de la reforma constitucional.

“El Frente de Todos intentó un golpe de Estado que lo frenamos como vamos a frenar cualquier intento de desestabilización de un gobierno que busca recuperar la cultura del trabajo”, avisó con la mirada puesta en el potencial clima de protesta que se puede instalar en las calles en una eventual presidencia de Juntos por el Cambio.

“Por eso, señores del Frente de Todos, que no sé cómo se llaman ahora pero son los mismos, les decimos que la violencia no es el camino, que los cortes de ruta son un delito”; apuntó durante una rueda de preguntas con la prensa. “Nosotros queremos garantizar manifestaciones pacíficas que no vulneren los derechos de los argentinos, esa va a ser nuestra convicción con la Constitución en la mano”, prometió.

Así, Morales se metió de lleno en la campaña y empezó a reforzar el perfil de gobierno que propone Juntos por el Cambio.

