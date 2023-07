Hernán Lacunza acusó al Gobierno de dar «información oscura»: «Hay tanto humo que se marean ellos mismos»

Hernán Lacunza analizó la situación del país y expresó su preocupación. El exministro de Hacienda puntualizó en la falta de reservas que tiene el Banco Central. En ese sentido acusó al gobierno de Alberto Fernández de exponer «información oscura» sobre el dinero existente en la entidad bancaria. De todos modos afirmó que «en dos años puede haber un país distinto».

La situación económica del país es totalmente conocida y admitida por los mismos miembros del Ejecutivo. Una de las mayores preocupaciones está puesta en la austera cuenta del Banco Central, donde la falta de divisas siempre ha estado latente. Allí es donde hizo foco el exfuncionario de la gestión que comandó Mauricio Macri.

Hernan Lacunza no pudo ocultar su temor por el desmanejo que está teniendo el Gobierno nacional. A cargo de Sergio Massa, el Ejecutivo se la rebusca día a día para no empeorar su situación. Asimismo, el economista opositor confesó que ya no observa las reservas del BCRA: «Le dejé de prestar atención a la variación de reservas porque se está dando información oscura sobre las reservas», expuso en Radio Mitre.

“Hay mucho humo en el gobierno, tanto que a veces se marean ellos mismos”, agregó lanzando una chicana. Hernán Lacunza dejó un consejo para comenzar a revertir la comprometida coyuntura financiera: «Hay que mostrar un cambio de régimen radical. Consiste en no gastar más de lo que ingresa, la maquinita y no se puede vivir aislados del mundo», le explicó a Marcelo Bonelli.

“La inflación está corriendo a 150% anualizado. Este mes va a estar alrededor de 7%. Es todo lo mismo. Me preocupa el grado de despiste que tienen. No tienen conciencia. La Argentina tiene un futuro promisorio, en dos años podemos ser un país totalmente distinto”, sumó a su análisis en Sábado Tempranísimo.

