Cómo desactivar la distancia de seguridad de la pantalla en el iPhone

El nuevo sistema operativo de Apple, iOS 17 (además de iPadOS 17) presentará por primera vez una nueva función que aactuaría como medida de prevención para que la exposición a la luz azul de las pantallas de los celulares y tabletas no generen una condición visual en el futuro.

“Distancia de la pantalla” (Screen Distance) es el nombre que Apple le dio a esta característica que notificará con un anuncio en la pantalla cuando un usuario esté especialmente cerca de la misma. “Mantener el iPad/ iPhone a la distancia de un brazo puede proteger tu visión” asegura la notificación que ocupa toda la pantalla y que evita que se visualice más contenido hasta que sea seguro para los estándares de la compañía.



Aunque esta función se encontrará en los celulares que tengan el nuevo sistema operativo y esta funcion esté activa de forma predeterminada, eso no significa que un usuario que no la desee no pueda desactivarla. Esta característica puede inhabilitarse siguiendo estos pasos:



- Abrir la aplicación Ajustes o Configuración en un iPhone que cuente con el sistema iOS 17.

- Seleccionar la opción “Tiempo en pantalla”.

- Seleccionar la opción “Distancia de la pantallla” que se encuentra debajo de la categoría “Límite de uso”.

- Luego de repasar un tutorial sobre cómo funciona la característica en el que se incluye el siguiente mensaje: “Para ayudar a reducir la fatiga visual y el riesgo de miopia en niños, Distancia de la pantalla emitirá una alerta cuando sostengas un iPhone o iPad muy cerca usando Face ID por un largo periodo de tiempo”, los usuarios podrán pulsar el botón “Continuar” y luego “Encender (o apaga)”

Nueva función de salud mental

Como parte de las nuevas funciones de salud que se implementarán en iOS 17, Apple también lanzará una nueva aplicación que permitirá realizar apuntes sobre los estados de ánimo del usuario para monitorear situaciones y grupos de personas que generan sensaciones positivas o negativas.

La aplicación Salud incluirá una sincronización con iPadOS 17 y WatchOS 10 para que los usuarios puedan indicar, por medio de una barra de desplazamiento en el Apple Watch (también disponible en los otros dispositivos), qué tipo de sensaciones está percibiendo en diferentes momentos del día.

Estos movimientos generarán patrones visuales relajantes para reestablecer los ánimos del usuario y también ofrecerá evaluaciones que se pueden realizar desde el celular o tableta para determinar si se sufre de casos como ansiedad o depresión. Lógicamente esto no reemplaza a un diagnóstico emitido por un profesional, pero puede ayudar a establecer algunas explicaciones del comportamiento de los usuarios.



Luego de realizar el monitoreo de forma constante por varios días, Apple permitirá visualizar un consolidado gráfico de todos los momentos de la semana en la que el usuario ha tenido emociones negativas, lo que estaba haciendo y quiénes lo acompañaban en ese momento. Las estadísticas pueden ser mensuales o semanales si así lo prefiere el usuario.

Estas gráficas serán comparadas con el tiempo de actividad física realizada, sueño y otros factores, de modo que se pueda establecer una relación entre ambas estadísticas.

Esta función ya se encuentra activa para los usuarios que han decidido descargar iOS 17 en sus dispositivos durante el periodo de prueba para desarrolladores. Sin embargo, al tratarse de un acceso temprano es muy probable que ocurran malos funcionamientos o incompatibilidades entre las caracterísricas, por lo que se recomienda usar un teléfono diferente al de uso diario o crear una copia de seguridad de todos los archivos del dispositivo.

Con informacion de Infobae.