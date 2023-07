Antonio Bonfatti llamó a retomar desde el Estado la promoción de las energías renovables en Santa Fe

Antonio Bonfatti, precandidato a gobernador por Acuerdo Progresista —del Frente Unidos para Cambiar Santa Fe— instó a retomar una senda virtuosa en la promoción de “energías limpias y renovables en Santa Fe” y lamentó que la gestión actual de Perotti no haya estado a la altura de las circunstancias, con más inversiones para los programas que ya estaban en marcha.

“Cuando fui gobernador —señaló—, generamos estudios y condiciones para que en Santa Fe se generaran energías renovables: eólica en Rufino, solar en Tostado y en San Lorenzo. El Parque Fotovoltaico San Lorenzo se puso exitosamente en marcha durante nuestros gobiernos, pero hoy vemos con pesar que allí no se invirtió más, pese a que su funcionamiento es altamente positivo”.

Al momento de su inauguración, en 2018, el Parque Fotovoltaico San Lorenzo inyectó a la red una producción energética equivalente a la energía consumida por 450 hogares, aproximadamente, y generó un ahorro similar al consumo de 270 toneladas de petróleo anuales; esto último implica la no emisión de al menos 720 toneladas al año de dióxido de carbono a la atmósfera, con su consiguiente beneficio al no aportar al efecto invernadero. “Estos son los proyectos estratégicos que deben merecer todo nuestro esfuerzo y dedicación”, dijo al respecto Bonfatti.





El ex gobernador visitó ciudades del sur santafesino, acompañado por los también precandidatos a diputados provinciales Rosana Belatti (Venado Tuerto), Rubén Galassi (Rosario) y Varinia Drisun (Rosario). En ese marco, al hablar con la prensa sobre cuestiones impostergables del medio ambiente en Santa Fe, refirió al Programa Prosumidores, que permitía a usuarios de la Empresa Provincial de la Energía generar energía solar e inyectarla al sistema. “Eso es lo último que se hizo, se abandonaron los programas y no se invirtió más en energía limpia en Santa Fe”, se lamentó.

Al respecto describió una particularidad: en Esperanza se producen las astas para las torres de energía eólica; “sin embargo —dijo— hoy las podemos ver, pero instaladas en otra provincia: San Juan ¿Por qué no lo podemos hacer en Santa Fe? Porque tenemos un gobierno ausente”.

“El Estado no puede estar ausente, debe liderar y generar las condiciones para el acceso a energía limpia y movilidad sustentable, como paneles y calefones solares. El Estado lo puede hacer, tiene los recursos para ello y debe involucrarse”, expresó el precandidato.

Bonfatti exhortó además a la ciudadanía a “no acordarse solamente del medio ambiente cuando se prenden fuego las islas. El lugar que habitamos hay que cuidarlo y revalorizarlo todos los días: Santa Fe es una de las provincias más hermosas y diversas en cuanto a flora y fauna nativa, autóctona, con reservas naturales únicas”, amplió.

El ex gobernador sostuvo que el cuidado y desarrollo de todos esos humedales y los “pulmones verdes” que tiene la provincia debe ser un programa político gestionado por el Gobierno provincial junto a los gobiernos locales.

Con informacion de El Litoral.