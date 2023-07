Busatto: "Vamos a recuperar el banco público para que haya acceso al crédito"

Desde que lanzó su precandidatura a gobernador, Leandro Busatto sostiene que, a diferencia de otros candidatos, lleva adelante una campaña "con propuestas concretas". "Construimos una propuesta con seis ejes: Seguridad, Ambiente, Salud y Deporte, Producción y Empleo, Desarrollo Territorial y Hábitat y Educación. Decimos qué vamos a hacer y cómo", enfatizó.

Busatto encabeza la propuesta de la lista "Unamos Fuerzas" dentro del frente "Juntos Avancemos". Lo acompaña en la fórmula Alejandra Gómez Sáenz como vicegobernadora y Norma López encabeza la lista de diputados y diputadas. Además, apoya la candidatura de Roberto Sukerman a la Intendencia de Rosario.

"Desde hace años recorremos la provincia y hablamos con Pymes, monotributistas y emprendedores. Son iniciativas que necesitan de un Estado que esté cerca para garantizar el acceso al crédito, porque de lo contrario es muy difícil crecer. No para construir una torre de 20 pisos, sino para ampliar sus proyectos, que generan puestos de trabajo en cada una de sus localidades", expresó.

"Santa Fe necesita recuperar su banca pública. Un banco cuyo objetivo no sea la timba financiera, sino el desarrollo de su pueblo", enfatizó. En ese sentido, incluyó también la posibilidad de créditos para aquellas familias que necesitan "ampliar su vivienda". "No puede ser que si necesitás construir una pieza más, la única opción sea un crédito en la banca privada, que es inaccesible para la mayoría por la tasa de interés", enfatizó.

Por otra parte, el actual diputado provincial se refirió a otra de sus propuestas, que implica generar "una revolución deportiva en Santa Fe". Sostuvo que los clubes son clave para "reconstruir el tejido social en cada barrio", pero que el Estado invierte "poco y nada" en estas instituciones.

"Hay un club en cada barrio, un club en cada rincón de la provincia. Miles y miles de pibes y pibas se acercan a estos clubes a hacer deporte. Y si se acercan a un club, no están en la calle. No puede haber un Estado ausente. Vamos a crear un Ministerio de Deportes, y lo vamos a financiar con un porcentaje a las exportaciones portuarias. Estamos hablando de 7500 millones de pesos", expresó.

Además, entre sus propuestas destacó la prohibición de las fumigaciones aéreas en toda la provincia, bajar el impuesto inmobiliario rural a los pequeños productores y aumentarlo a los propietarios de grandes extensiones y la construcción de siete astilleros, "para que las barcazas que navegan los 700 kilómetros de costa de Santa Fe se construyan acá y no en Paraguay.

Con informacion de La Capital.