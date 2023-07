En el final del juicio de Lucas González, piden la absolución de los policías y la familia cruzó a la defensa

El juicio por el crimen de Lucas González atraviesa la recta final con mucha expectativa. Este martes alegó la defensa de los tres policías de la Ciudad acusados de disparar al auto en el viajaba el adolescente junto a sus tres amigos y pidió su absolución.



El pedido no fue sorpresivo, aunque sí no fue bien recibido por la querella. “Era sabido que iba a ser sin argumentos, sin sentido para mí. Pero hoy dijo barrabasadas, una falta de respeto hacia mi hijo y hacía los chicos que no se puede tolerar”, expresó a TN Héctor “Peca” González, papá de la víctima.

En su alegato, el abogado Fernando Soto, representante del inspector Gabriel Alejandro Isassi, el oficial mayor Fabián Andrés López, y el oficial Juan José Nieva, solicitó la absolución de los tres y explicó que “obraron en cumplimiento del deber, en legítima defensa y sin ningún dolo previo de comprender un homicidio”.



Los tres están imputados en la causa por el delito de “homicidio cuádruplemente agravado por haberse cometido con alevosía, placer y odio racial con el concurso premeditado de dos o más personas, abusando de su función o cargo por ser miembro de una fuerza policial” de Lucas, y la “tentativa de homicidio agravado” de Julián Salas (19), Joaquín Zúñiga (18) y Niven Huanca (19).

Durante poco más de dos horas y media, Soto intentó alivianar la situación de sus defendidos y aseguró que ni la fiscalía ni la querella “analizó las conductas particulares de cada uno de los imputados: donde estaban parados, desde donde dispararon, solo dijeron dispararon”.

“Peca”, al igual que la familia de los sobrevivientes, siguió la jornada de manera virtual y no pudo evitar indignarse al escuchar las palabras del letrado defensor: “Estoy muy enojado y dolido. Yo vengo siendo muy respetuoso, vengo aguantando todo lo triste que hicieron con mi hijo y ahora tengo que aguantar que digan que era un falopero o un narcotraficante. Ojalá que se retracte”.

Es que, según detalló González, Soto indicó que los policías actuaron aquel 17 de noviembre de 2021 en base a una sospecha: “Pensaban que los chicos habían salido de la villa de comprar estupefacientes”.

En ese contexto, el padre de Lucas expresó: “Lo siguen manchando a mi hijo y a los chicos también. Yo lo voy a defender con uñas y dientes por lo que le hicieron. Lo mataron, lo quemaron, lo quisieron ensuciar, le plantaron un arma y no solo eso, sino que lo tratan de drogadicto. Mi hijo era futbolista y murió futbolista, nada más”.

Por otro lado, el abogado evitó hablar de las modulaciones y de las escuchas, en las que los oficiales indicaban que habían actuado “en un enfrentamiento armado” dentro de un vehículo Volkswagen Suran color azul.

“Una vez más demostraron que no están arrepentidos. Fue muy pobre lo que dijo Soto. Pero estamos tranquilos, confiamos en la Justicia y en el tribunal”, cerró Héctor.

Este jueves termina la etapa de alegatos: resta la defensa del oficial Sebastián Jorge Baidón, otro de los 11 agentes imputados en la causa.

Crimen de Lucas González: qué pidieron los otros policías imputados

En las dos jornadas anteriores tuvieron lugar las defensas de los otros policías imputados en la causa. Los primeros que pasaron fueron los abogados del comisario Rodolfo Alejandro Ozán, el subcomisario Ramón Jesús Chocobar, el principal Héctor Claudio Cuevas, y de los oficiales Daniel Rubén Espinosa, Ángel Darío Arévalos y Jonathan Rubén Martínez. Para todos pidieron la absolución.

Después fue el turno de los letrados del comisario inspector Daniel Alberto Santana; de los comisarios Fabián Alberto Du Santos y Juan Horacio Romero, y del subcomisario Roberto Orlando Inca. En sus casos, también negaron las participaciones en el hecho y solicitaron sus absoluciones.

La fiscalía y la querella pidió perpetua para los 3 policías que dispararon contra el auto

La etapa de alegatos comenzó hace un mes con el pedido de la querella, de la mano de Gregorio Dalbón, que solicitó la prisión perpetua para Issasi, López y Nieva.

Para Sebastián Jorge Baidón, oficial de la Comisaría Vecinal 4D, pidió 30 años de cárcel por el “encubrimiento” del crimen y por las “torturas” a las que sometió a Zúñiga.

A otros nueve agentes (Santana, Ozán, Du Santos, Chocobar, Romero, Inca, Martínez, Arévalos y Espinosa) los acusó de “haber ayudado a Issasi, Lopez y Nieva a eludir el accionar de la Justicia y por haber alterado rastros, pruebas e instrumentos del delito” y solicitó 20 años de prisión.

En el caso de Héctor Claudio Cuevas, el policía que se quebró y reveló quién plantó el arma en el auto, el pedido fue por 3 años y 6 meses de prisión al quitarle el delito de “omisión de evitar tortura”.

Luego le tocó el turno a la fiscalía, que se mostró en la misma sintonía: la pena máxima para los tres policías que dispararon y para el resto de los acusados se solicitaron penas menores dependiendo el grado de injerencia que tuvo cada uno en el aberrante hecho.

Con informacion de Todo Noticias.