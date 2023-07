Roberto Mirabella: "El biocombustible es clave para la economía santafesina"

El diputado nacional Roberto Mirabella destacó la importancia de la industria de biocombustibles para la economía de la provincia de Santa Fe. Aseguró que es necesario elevar el corte mínimo obligatorio y que su producción también beneficia al ambiente.

"El biodiésel para Santa Fe es trascendente. El 80 por ciento de la producción de biodiésel de Argentina se hace en la provincia de Santa Fe. Es líder en esto. Si se midiera en términos petroleros, serían 58.000 barriles de petróleo por día. Santa Fe sería la cuarta provincia petrolera del país, después de Neuquén, Chubut y Mendoza. Es clave para la economía santafesina", expresó el legislador nacional.

Ante esta situación, Mirabella indicó que es importante impulsar políticas públicas que incentiven la producción de los biocombustibles en el país e hizo referencia a la iniciativa que presentó en el Congreso Nacional para elevar el corte mínimo obligatorio que se agrega en combustibles como gasoil y naftas. En líneas generales, el proyecto pretende elevar el corte de biodiésel en gasoil al 12% y debe ir incrementándose un punto porcentual por año hasta alcanzar el 18%. En tanto, para el caso del bioetanol, el porcentaje mínimo parte del 15% para alcanzar el 22% en el 2030.

“¿Estoy inventando la pólvora? En absoluto. Estoy yendo por dónde van los países desarrollados, que migran hacia otro tipo de combustibles que sean sustentables para cuidar el ambiente. El biocombustible, además de ser una cuestión económica, tiene una veta ambiental. Contamina 70 por ciento menos que la nafta", agregó.

Además, el diputado criticó los volúmenes de importaciones en combustibles como el gasoil, ya que podría sustituirse con los biocombustibles de producción nacional. "Argentina importó el año pasado 9 mil millones de dólares en gasoil. ¿Por qué importamos gasoil si podemos sustituir importaciones con biocombustibles? El biodiésel se compra, se paga, se tramita en pesos. Se fabrica acá, genera empleo y paga impuestos en la Argentina. La importación de gasoil no genera empleo, no paga impuesto, nada. Solo se van los dólares. Es un tema para debatir", sostuvo.

La historia del biodiésel en la Argentina comienzan en el 2005, cuando aumentó la producción de soja. Mirabella recordó que el entonces presidente Néstor Kirchner y un senador radical impulsaron una nueva ley de biocombustibles. "Era producir combustibles a partir de un vegetal. El grano de soja se estruja y sale aceite y con lo que se hace harina de soja. Argentina vende el 10% de la producción de porotos de soja, el resto es todo harina o aceite de soja. Somos líderes en la venta de aceite de soja manejando el 45% de la venta mundial", señaló.

El legislador agregó: "A partir del aceite se hace un biocombustible que se llama biodiésel. Eso tuvo un gran desarrollo, una gran inversión privada y Argentina pasó a ser uno de los grandes productores del mundo".

"El mercado de los combustibles está regulado y el de los biocombustibles también. Hay una obligación que lo establece la normativa vigente, donde las petroleras tienen que mezclar el diesel con el biocombustible (biodiésel). Cuando vas a cargar gasoil, un porcentaje (7,5%) estás cargando biodiésel. Esta pelea comenzó con una tensión con el sector petrolero porque querían que este corte baje. El sector de biodiésel se vio con mucha capacidad instalada ociosa", relató.

"Hubo una discusión sobre aumentar el corte, establecer otros precios", dijo y explicó: "La ley venció en 2021 y votamos un nuevo marco normativo. Hubo un compromiso del secretario de Energía para regular y reglamentar la ley para que en el artículo 14 se establezca cómo fijar el precio. Eso no se hizo y los empresarios tienen precios hasta agosto. Viven descalzados este año porque el valor de soja para aumentar la recaudación de las exportaciones hizo que aumente el valor del aceite, pero para ellos, el precio del biodiésel vendido a las petroleras no se modificó. Presenté este proyecto para obligar a que haya otro corte, que sea entre el 12%, aumentando 1% por año, y llegar al 18% de lo que se mezcla en los combustibles fósiles".

"Argentina produce bioetanol también. Santa Fe lo hace muy poco, pero Córdoba y Tucumán producen mucho a partir del maíz y de la caña de azúcar. Eso queremos que vaya del 15% al 22% en los próximos años", añadió.

La defensa de Santa Fe

Por otra parte, Roberto Mirabella contó en AIRE que continúa con la presentación su libro “Defendamos Santa Fe” –publicado en abril de 2023– en la provincia y reveló el motivo que lo llevó a escribirlo. “Mi prioridad es la defensa y los intereses de los santafesinos. El libro fue un desarrollo más profundo de ese planteo. Lo que me guía todos los días es eso y cada proyecto que presento en el Congreso Nacional tiene que ver con eso”, aseguró.

El legislador nacional ya visitó 13 localidades y planea llegar a los 19 departamentos que componen el territorio santafesino. “Este jueves estuve en la ciudad de Gálvez con el intendente Mario Frissore y el ministro Danilo Capitani. Solo me faltan visitar seis departamentos”, aseguró.

Rosario, la violencia y la narcocriminalidad

En otro tramo de la entrevista con Luis Mino, el diputado por Santa Fe habló sobre la preocupante situación que se vive en Rosario por los altos niveles de violencia por la narcocriminalidad y apuntó contra el Ministerio de Seguridad de la Nación.

"La narcocriminalidad es una cosa bastante compleja. Hay dirigentes deportivos y dirigentes sindicales involucrados. Seguramente debe haber mucha más gente también. Hay complicidad de otros sectores como la Justicia que muchas veces apañaron el accionar de la policía corrupta o el funcionamiento de bandas delictivas que generan terror en Rosario", explicó.

"Esto es algo que no pasa en otro lado. Por las características de Rosario, como la cantidad de homicidios, que el 80 por ciento está vinculado a las bandas que se matan entre ellos; por las acciones de terror que se materializan entre ellos; por la cantidad de lavado de activos y por la cantidad de causas de drogas que se tramitan en los juzgados federales", argumentó Mirabella sobre los índices de violencia en esa ciudad.

"Cuando el Presidente vino al Congreso –continuó–, que fue a fines de marzo, había pasado esta acción de terror contra el suegro de Messi. Eso hizo que el accionar se disparara y en una o dos semanas llegaron federales, cambiaron al jefe de la Federal, trajeron la oficina de la Unidad de Investigación Financiera por el lavado de activos, pusieron equipamiento a la Justicia federal para peritar celulares. Eso llevaba un año y ahora va a llevar 10 días. En dos semanas hicieron lo que no hicieron en tres años".

Y agregó: "Un informe de la Procunar reveló que el 20 por ciento de las causas por drogas del país se tramitan en los tribunales federales de Rosario. Por eso me molesta cuando el delegado del Ministerio de Seguridad de la Nación dice que vienen a Santa Fe a complementar el trabajo de la provincia. La narcocriminalidad no es un problema local, es un problema federal. En el mundo este tipo de cosas fueron muy complejas de extirpar y no lo hizo la policía del condado".

Mirabella reveló que, en la ejecución del presupuesto Ministerio de Seguridad de la Nación, la provincia de Santa Fe se encuentra ubicada en el último lugar. "Capital Federal recibe 22 veces más. Esto es insostenible. Si quieren que nosotros nos ocupemos, tenemos que repensar el país, armarlo de otra manera y que la distribución de los recursos públicos tiene que ser de otra manera", aseveró.

Federalismo y distribución de recursos

Respecto a la mala distribución de los recursos, el diputado nacional también trajo a colación el conflicto con el servicio de colectivos que afecta principalmente al interior del país. “El Estado Nacional subsidia a las empresas de transporte, pero es una compensación totalmente asimétrica. Más del 80 por ciento queda para Capital Federal y el AMBA. El resto es para el interior. Por eso siempre, cada vez que hay un problema, el interior siempre es el último en solucionarse", expresó.

En ese sentido señaló: "Nosotros hace un año y medio que presentamos un proyecto para que la compensación sea distribuida de manera más equitativa, en función de la cantidad de colectivos. Eso nos parece lo más justo".

"No hay un país que pueda funcionar de esta manera cada vez más asimétrico porque se paga más caro en el interior. ¿Cuánto vale el boleto en Santa Fe? ¿120 pesos? Hace unos días tomé el colectivo en AMBA y me costó 23 pesos. Entonces, si pago más caro el transporte, el gas, la luz, el gasoil... es más caro trabajar y producir en Santa Fe que en Capital Federal", indicó Mirabella y recordó que no votó el presupuesto y que Sergio Massa se enojó por esa decisión. "Cómo le explico a un santafesino que tiene que tomarse el colectivo que lo tiene que pagar tres veces más que en Capital Federal", agregó.

En ese sentido, el legislador destacó la participación tributaria de Santa Fe en los ingresos nacionales. "La provincia aporta más del 13 por ciento y somos el 8 por ciento de la población, pero ¿Sabés cuánto es la representación de la provincia en el gasto total nacional, incluida la coparticipación? El 4,5 por ciento", expresó.

Mirabella explicó que la ley de coparticipación sancionada en 1988 nació con el objetivo de ayudar a las provincias con menos recursos del país. Sin embargo, aseguró que, en la práctica, solo sirvió para que aumentar las arcas del Estado Nacional y modificarla es casi imposible.

“La reforma de la Constitución (1994) puso una cláusula para modificar la coparticipación en la que tienen que estar de acuerdo dos tercios del Congreso y todas las legislaturas provinciales. Es para que no se modifique. Entonces esta coyuntura es un buen momento para ver cómo se comprometen los candidatos a presidente con Santa Fe”, sostuvo.

Finalmente, Roberto Mirabella habló de la intensa actividad parlamentaria que lleva como diputado nacional por Santa Fe. "En la última sesión hicimos algunas modificaciones a la ley vigente que tiene que ver con los créditos UVA. Es un pago que se hizo insostenible; también dimos media sanción al proyecto de ley sobre las producciones orgánicas, algo importante para Santa Fe. Además, aprobamos una ley sobre el tema de violencia digital, trascendente desde el punto de vista de las mujeres, entre otras cosas".

El legislador aseguró que se generan muchos proyectos desde las provincias, pero que, en muchas oportunidades, se encuentran "presos de la agenda que define Capital Federal y AMBA. Ahora la oposición quiere discutir la ley de alquileres y no digo que no haya que discutirla, pero hace más de un año que venimos planteando la discusión sobre cómo favorecer la industria argentina y el desarrollo de proveedores nacionales que fabrican implementos agrícolas. Eso nunca entra en agenda, solo lo que le preocupa a Capital Federal y AMBA", concluyó.

Con informacion de Aire de Santa Fe.