Malena Galmarini y Laura Alonso se tiraron "flores" por Twitter: de "ordinaria y vulgar" a "cajetilla"

Hace rato que la política dejó de ser un debate de ideas para transformarse en un cruce de chicanas, todo esto amplificado por un micrófono cuando se tiene la oportunidad de tener uno adelante o por Twitter, la plataforma para decir cualquier cosa. Total es gratis

Un ejemplo fueron los cruces entre Cristina Kirchner y Mauricio Macri. "Ahora se entiende por qué su mamá lo castigaba por mentir", dijo la vice, y el expresidente le respondió: "Su gobierno y el de su marido fueron desastrosos en energía, los peores de la historia. Y no se meta con mi madre, vicepresidenta, que fue una buena madre". Este martes se suma un nuevo capítulo con nuevos protagonistas.

Malena Galmarini y Laura Alonso protagonizaron en Twitter "la novela de la tarde" con cruces picantes como para subir el nivel del debate político. Todo comenzó con un tuit de la candidata a intendenta de Tigre que respondía a una crítica de Macri a la inauguración del Gasoducto Néstor Kirchner.

Ni lerda ni perezosa, Laura Alonso (ex titular de la Oficina Anticorrupción del gobierno de Macri), salió a responderle: "Ordinaria, ignorante y vulgar. Por suerte no vas a ser primera dama, así no das vergüenza internacional".

No pasó mucho tiempo para que la titular de Aysa saliera también a decir lo suyo. "Laura, con las cosas que hiciste (o no hiciste en la OA) vergüenza debería darte a vos… cambiar las normas para poder ser directora de la Oficina que no abordó la corrupción mientras la gestionabas… eso sí que es vergonzoso!!!", escribió Galmarini.

"Por suerte vos no sos nada hace mucho!! Ordinaria, vulgar, no son ofensas; vos sos demasiado cajetilla para mí. Ignorante vamos viendo, cuál es tu vara? Comparemos gestiones, dale? Besis!", completó.

La escalada verbal no se detiene: "Dale Gas"

La vicepresidenta Cristina Kirchner cruzó a Mauricio Macri por las críticas que lanzó contra el Gobierno nacional por la inauguración del gasoducto Néstor Kirchner y sostuvo, citando una entrevista de la madre del expresidente a NOTICIAS, que "ahora se entiende por qué su mamá lo castigaba por mentir". "Su gobierno y el de su marido fueron desastrosos en energía, los peores de la historia", le respondió el expresidente. "Usted es muy mentiroso ingeniero", retrucó ella.

La disputa la comenzó Cristina Kirchner, quien planteó en una publicación de Twitter: "A propósito de los números sobre los que charlábamos en la inauguración del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner que, con sus 573 kilómetros, permite incorporar, en esta primera etapa, 11 millones de m3/día a la red troncal de gas".

El expresidente salió a responderle: "La vicepresidenta me acusa de no haber construido gasoductos. ¿Para qué iba a hacerlo, si nos había dejado sin gas para transportar?", cuestionó Macri a continuación en su cuenta de Twitter. "Su gobierno y el de su marido fueron desastrosos en energía, los peores de la historia: cayó la producción casi todos los años, multiplicaron las importaciones y los subsidios . Y no se meta con mi madre, vicepresidenta, que fue una buena madre, concluyó.

Con información de www.perfil.com