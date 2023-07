Luis Petri apuntó contra Morales y desató una pelea de precandidatos a vicepresidentes que profundiza la interna en JxC

La candidatura de Luis Petri a vicepresidente de Patricia Bullrich provocó una reacción inmediata dentro de toda la UCR. Los máximos dirigentes del partido centenario coincidieron en que el mendocino no representa al radicalismo, sobre todo en comparación a la figura de Gerardo Morales, el otro compañero de fórmula del PRO pero de Horacio Rodríguez Larreta. Como si hubiese tomado nota, el ex diputado protagonizó este martes dos hechos en busca de posicionarse dentro de Juntos por el Cambio: apuntó contra el gobernador de Jujuy por los incidentes en su provincia y se reunió con Gustavo Valdés acompañado por Julio Cobos.

Todo comenzó con una recomendación de Morales a los turistas -desmentida por su entorno- de no visitar Jujuy esta semana por los piquetes y cortes de ruta en protesta por la reforma constitucional. De forma sorpresiva, Petri tomó la noticia habló de “tibieza” en las declaraciones del presidente de la UCR y aseguró que ese accionar “generara pobreza y caos”. “No se puede trasladar el costo de la falta de decisión política a los ciudadanos. Los piquetes tienen de rehenes a miles de familias que soñaron sus vacaciones hace meses. No podemos seguir dejando que unos pocos secuestren a la mayoría de los argentinos. No hay excusas cuando se trata de aplicar la ley y el orden. No se negocia con los secuestradores”, agregó en su cuenta de Twitter.

Fiel a su estilo, Morales lo acusó de buscar “aprovecharte de la situación” y agregó: “Como nunca te tocó gestionar o gobernar, no comprendés lo que se necesita para terminar con un Estado paralelo de más de 15 años de violencia y corrupción, con Milagro Sala y su mafia presa”. Además, el jujeño le recordó que después de las PASO, cuando uno de los dos se consagre candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, deberán trabajar unidos en la coalición opositora para ganarle al peronismo. En ese punto salió a respaldarlo la Coalición Cívica. El diputado Juan Manuel López lo llamó a Petri a “reflexionar” y agregó junto a una foto de la última conferencia de prensa encabezada por Bullrich y Rodríguez Larreta: “Es Juntos, Luis Petri, como hace unas semanas y si queremos cambios en serio será Juntos a partir del 13 agosto”.

“Cumplir con la ley y con una orden judicial para terminar con los piquetes que destruyen al pueblo argentino, no es una opción, es una obligación. Son miles las familias afectadas por el apriete y la extorsión. El orden y el respeto a la ley no se negocia. La policía de Jujuy y la de cualquier lugar del país, debe actuar ante un piquete para preservar vidas, garantizar la paz, la seguridad y los derechos de todos los argentinos”, insistió Petri.

Pero la verdadera interna que tiene Petri no es con el jujeño ni con el ala moderada, sino en su propia provincia. En Mendoza conviven tres de los máximos dirigentes del parido centenario: Alfredo Cornejo, Ernesto Sanz y Julio Cobos. Los primeros dos - y sobre todo uno de los fundadores de Cambiemos- trabajaron y apostaron por la precandidatura a vicepresidente de Maximiliano Abad, quien terminó como cabeza de lista de senadores de Bullrich y con un fuerte armado bonaerense. El tercero, en cambio, fue el gestor de la postulación de Petri en la PASO de Mendoza.

Es por eso que Petri profundizó su vínculo con Cobos para la pelea nacional y este martes compartieron una foto Valdés en Corrientes. “Agradezco al gobernador a Valdés por recibirnos; con Patricia Bullrich próximamente visitaremos la hermosa provincia de Corrientes. Con Gustavo y Julio Cobos coincidimos en que el radicalismo, es un motor fundamental para darle fuerza al cambio en Argentina”, expresó en sus redes sociales.

Hasta hace unos menes Cobos trabajaba en el equipo de Morales residente mientras buscaba posicionar a Petri dentro de la PASO contra Cornejo. Según pudo saber Infobae, cuando Bullrich se decidió por la actual pareja de la periodista Cristina Pérez, el ex vicepresidente debió encolumnarse dentro del ala halcón de Juntos por el Cambio para apoyar a su coterráneo.

El encuentro con Valdés fue significativo dentro de la UCR. El gobernador correntino no termina de definirse dentro de la interna de Juntos por el Cambio pero coquetea con todos los dirigentes nacionales del ala dura y moderada. La reunión con Petri fue gestada por Cobos, quien buscar acercarlo con otros dirigentes de la UCR. “Si llega a ser vicepresidente, Gustavo le va a pedir que lo ayude y colabore con leyes necesarias para la provincia”, respondieron en Corrientes.

Según confirmaron a este medio, Bullrich tiene planeado viajar a Corrientes a finales del mes de julio. Valdés es el único gobernador radical que no se inclina por ninguna de las candidaturas presidenciables de Juntos por el Cambio. Para esa fecha, la presidenta del PRO en uso de licencia tendrá la definición de la PASO en Santa Fe, donde apuesta por Carolina Losada. Si gana esa interna, más el apoyo expreso de Cornejo de las últimas horas, tendrá en sus manos el respaldo de un sector amplio de la UCR. Una cuenta que ya analizan en el ala dura. Sin embargo, por estas horas en Mendoza y en la provincia de Buenos Aires ya se planea una de las discusiones más importantes: los puestos en el gobierno de coalición.

