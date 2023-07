Ulises Jaitt escribió un escalofriante mensaje sobre la causa de Natacha: “No me voy a pegar un tiro”

A través de sus redes sociales, Ulises Jaitt escribió un mensaje escalofriante para referirse a la muerte de su hermana Natacha, con el objetivo de recordar a la modelo, que murió en febrero de 2019.

“Por investigar la causa de mi hermana Natacha. AVISO: No me voy a suicidar, ni ahogar en una bañera. No me voy a pegar un tiro, no me drogo, así que si algo de todo eso pasa, NO, NO FUI. Guarden tuit”, sentenció el conductor radial

Meses antes de morir, Natacha había tuiteado algo similar, en medio del escándalo que se provocó por la causa de los abusos a menores en las inferiores de Independiente.

“AVISO: No me voy a suicidar, no me voy a pasar de merca y ahogar en una bañera, no me voy apegar ningún tiro, así que si eso pasa, NO NO FUI. Guarden tuit”, había sido el mensaje de la recordada mediática.

Fuente: TN