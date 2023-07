Javier Milei dijo que Juntos por el Cambio es una alianza "condenada al fracaso"

Javier Milei volvió a agitar la tensión opositora con un duro cuestionamiento a Juntos por el Cambio, al decir que esa alianza opositora "está condenada al fracaso". El libertario, que el año pasado había intentado un acercamiento al "ala dura" por medio de Mauricio Macri y Patricia Bullrich dijo ahora que "ninguna alianza con tibios amigos de (Sergio) Massa puede tener éxito".

El jueves a la noche, el economista y precandidato a presidente por La Libertad Avanza agarró su Twitter y comenzó a despacharse en contra del armado opositor. Es que después de la eyección de Franco Rinaldi de su candidatura a primer diputado porteño en la lista de Jorge Macri, Milei sostuvo que "hoy se vuelve a confirmar que Juntos por el Cambio es una alianza condenada al fracaso".

"Ninguna alianza con radicales, lilitos o tibios amigos de Massa puede tener éxito. Tienen al enemigo adentro. Lamento que no se hayan dado cuenta antes cuando teníamos la oportunidad de hacer algo nuevo", manifestó el libertario.

Minutos después volvió a aparecer con una publicación un tanto más extensa. En uno de los periodos donde mayores cuestionamientos recibe, principalmente a partir del estallido de la crisis por la supuesta venta de candidaturas, el economista opinó que "es verdaderamente vergonzoso el espectáculo que la política y los medios de comunicación supuestamente serios están dando en las últimas semanas".

El economista enumeró algunos datos económicos negativos y añadió que ante eso "lo único que hacen los políticos es tratar de ensuciar al otro".

La "acusación" por la supuesta venta de candidaturas

En la semana que termina, dos testigos declararon en la Justicia en el marco de una investigación preliminar acerca de la supuesta venta de candidaturas en La Libertad Avanza. El fiscal Ramiro González también viene de pedir a la Cámara Nacional Electoral y la Dirección Nacional Electoral si declaró cuentas bancarias y transferencias.

"Cuanto más agresiva la acusación mejor. No importa la verdad. No importan las pruebas. No importa el contexto. No hay límites. La misión es destruir al rival. Los medios, en busca de rating o sobres, se suben a esta agenda siniestra que lo único que hace es ocultar lo importante", manifestó el economista.

"Este país se conduce a la destrucción total en manos de una casta política a la que solo le interesan sus negocios. Y los defiende con uñas y dientes. Asesinando, comprando o ensuciando a quien necesiten", agregó.

Más adelante, el precandidato sostuvo que falta casi un mes pasa las PASO y que "salvo nosotros, ningún espacio político presentó un plan para solucionar los problemas de los argentinos".

A qué programas dejará de ir

En esa línea, dijo que no irá a programas de televisión que no estén dedicados a dar esa discusión por los planes para estabilizar al país.

"A partir de ahora ni yo ni ningún candidato de LLA contestará ninguna pregunta ni iremos a ningún programa que no esté dedicado exclusivamente a discutir los problemas reales de los argentinos y las propuestas para solucionarlos", manifestó.

Vía Twitter también le propuso a los demás candidatos a la Presidencia, "con la certeza de que no lo harán", que en los próximos 30 días les cuenten a los argentinos "cuáles son nuestras propuestas para solucionar la inflación, el desempleo, la deuda del BCRA, el cepo, la pobreza, la inseguridad, el narcotráfico y todos los demás problemas que aquejan a los argentinos".

"Demuestren que estoy equivocado. Demuestren que no son una casta preocupada por defender sus privilegios. Demuestren que tienen una idea de cómo terminar con estos 100 años de decadencia", completó.

Con información de www.perfil.com