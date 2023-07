Se vota en Santa Fe con fuerte expectativa en el país

Este domingo, 2.811.328 de ciudadanos están habilitados para participar de la Primaria Abierta Simultánea y Obligatoria que en cinco categorías empezará a redefinir el mapa político santafesino.

Esta elección servirá para elegir los candidatos que el 10 de septiembre definirán quienes serán gobernador y vice; cómo se integrará la nueva Cámara de Diputados, la de Senadores; empezará a definir las 46 intendencias en disputa así como la renovación de la mitad de los concejos municipales de todas las ciudades, con excepción de la flamante ciudad de Monte Vera que además de intendente definirá los seis primeros ediles. En tanto, se renuevan las 305 conducciones de comunas de cinco y tres miembros en las hay que lista única en 86 de ellas.

Santa Fe es el tercer distrito electoral del país y la Paso permitirá ir perfilando el futuro mapa político. La oposición aspira a volver a la Casa Gris y mantener la hegemonía en las dos principales ciudades donde Pablo Javkin (Rosario) y Emilio Jatón (Santa Fe) van por la reelección.

En las dos categorías provinciales -gobernador y diputados- la ley electoral fija un piso del 1,5% del padrón -42.169 votos- para poder participar en la instancia definitiva. El Tribunal Electoral dispuso constituir 8.306 mesas en 1.452 locales escolares en todo el territorio para que los votantes se expresen mediante el sistema de Boleta Única en cada categoría. En tanto, el ministerio de Seguridad dispuso un operativo en escuelas, centros de cómputos y distribución de urnas afectando a 5.808 efectivos.

La disputa política provincial está enfocada en los dos grandes frentes electorales que se enfrentan en la provincia así como en la mayoría de las ciudades y pueblos. Juntos Avancemos con base en el Partido Justicialista y hoy gobierno provincial por un lado, y la alianza opositora Unidos para Cambiar Santa Fe que integran UCR, Pro y PS, entre otras fuerzas políticas, por el otro. La otra fuerza que tendrá internas en toda la provincia es el frente de Izquierda y de Trabajadores -Unidad- . Son 13 fórmulas para gobernador y vice aunque la interna será para definir los candidatos de esos tres espacios.

En Unidos compiten tres fórmulas: Pullaro - Scaglia; Losada - Angelini y Fein - Fernández. En Juntos, son cuatro los espacios: Lewandowsky - Frana; Cleri - Obeid; Busatto - Gómez Sáenz y Tonioli - Quagliaro. Las fórmulas que ofrece la izquierda son Deiana - Acosta y Crivaro - Vergara.

Con listas únicas también están anotados en carrera para la Casa Gris Maradona - Vecchio (Coalición Cívica); Bodoira - Sánchez (Viva la Libertad); Marconato - Feria (Escucharte)y Eiguren - Blanco (Moderado).

La otra elección provincial es para la integración de listas para conformar la futura Cámara de Diputados de 50 integrantes. En esta categoría, hay 30 nóminas donde en siete espacios se deberán integrar las listas de acuerdo Loresultado y en base al sistema D'Hont y en otros cinco frentes electorales hay lista única que deberán tener el piso electoral para competir por bancas en septiembre. El actual gobernador, Omar Perotti, encabeza una de las 8 listas de Juntos en la categoría diputados donde la también la vicegobernador, Alejandra Rodenas está al frente de otra. Los actuales diputados Oscar Martínez y Lucila De Ponti son otras expresiones. Completan las encabezadas por Norma López, Rosana Esquivel, Juanjo Piedrabuena y Oscar Rosas.

En Unidos, son siete listas, una liderada por el ex gobernador Antonio Bonfatti; las otras por la socialista Clara García; el senador nacional Dioniosio Scarpin; el ex intendente local José Corral más Sebastián Cáceres, Roberto Vázquez Ferreira y Juan Mondino.

En cada departamento además se hará la elección de los candidatos a senadores. Son 277 precandidatos inscriptos en todo el mapa donde 18 de los actuales 19 integrantes de la Cámara Alta van por la reelección. Solo en Rosario, Miguel Rabbia no figura en la categoría. Excepción de Raúl Gramajo (9 de Julio) que compite bajo el sello Unite, el resto de los senadores tendrá que ganar la interna para aspirar al nuevo mandato. En el dpto Rosario son 27 los inscriptos seguidos por 24 en La Capital. Belgrano con 10 listas es el que menor oferta electoral tiene.





El turno electoral comprende también el llamado a elecciones en las 60 ciudades y en las 305 comunas santafesinas. En el caso de las ciudades, renovarán 46 intendentes donde 37 de los actuales aspiran a repetir. En 59 de las 60 se renovará por mitad el Concejo Municipal y en Monte Vera será la primera elección de todos los integrantes del cuerpo. Finalmente en 86 de las 305 comunas hay lista única. En otras 17, la primaria definirá la comisión comunal porque son internas.

Es la quinta vez consecutiva que se utilizará el sistema de Paso para definir los candidatos provinciales. El sistema fue propuesto por la gestión de Jorge Obeid para reemplazar a la Ley de Lemas que desde 1991 estuvo como sistema electoral en Santa Fe. Además será la cuarta vez que en toda la provincia se utiliza el sistema de Boleta Única para cada categoría electoral y que llegó -a instancias de Pablo Javkin- para reemplazar a las boletas de papel que contenían la posibilidad de arrastre entre las diferentes categorías.

Dos pasos

El sistema electoral santafesino prevé una elección en dos instancias. Una Primaria Abierta, Simultánea y Obligatoria como la de este domingo, donde las diferentes fuerzas políticas -en su mayoría alianzas o frentes electorales- ofrecen a la ciudadanía que definan sus internas. Elegidos los candidatos, el 10 de septiembre se hará la elección para conformar los dos poderes políticos de la provincia para los próximos cuatro años.

La PASO santafesina fue anterior a la decisión del gobierno nacional de ir a un sistema también similar. En cuanto a la Boleta Única, nuestra provincia fue una de las primeras en incorporarlo como sistema y los tibios intentos de corregirla no tuvieron eco legislativo. No son pocos los que postulan que debería existir una Boleta Única con las dos categorías provinciales (gobernador y diputado) al igual que en las ciudades (intendente y concejales).

