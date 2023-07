“Me da la razón”: Javier Milei le contestó al diputado de Elisa Carrió que cargó contra su persona

El diputado nacional y precandidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, salió a responderle este domingo al legislador de Elisa Carrió que cargó contra su persona. Se trata del también diputado nacional de la Coalición Cívica Juan Manuel López, quien consideró que “un gobierno de Milei sería delirante”, al tiempo que fustigó a la postulante del ala dura del PRO, Patricia Bullrich. Frente a ello, Milei sostuvo: “Me da la razón”.

“El jefe de los lilitos me da la razón sobre la inviabilidad de JxC. No saldrán de la izquierda inviable, aunque de buenos modales”, replicó Milei a través de una publicación de Twitter. El dirigente de la Coalición Cívica había fustigado: “Yo me imagino una presidencia de Milei como la segunda temporada de ‘El Reino’, que es un delirio”.

En esta línea, López remarcó: “Me imagino, por ahí, aunque creo que no porque creo que Patricia pudo haber aprendido de esa experiencia, pero me puedo imaginar un gobierno con dificultades de Patricia como la serie de 2001”. De esta manera, el diputado del espacio de Carrió buscó diferenciar las propuestas que encara la candidata de La Fuerza del Cambio con las que postula Horacio Rodríguez Larreta.

La respuesta de Milei a López no quedó en ese tweet, ya que en una siguiente publicación, sostuvo: “Cuando hay que hacer cambios que afectan los intereses de muchos sectores de poder que te van a enfrentar no podes tener ruido en tus propias filas. La debilidad interna se percibe y el enemigo externo la aprovecha. Es lo que le pasó a MM (Mauricio Macri) y lo que le va a pasar a cualquiera de JxC. #UnaArgentinaDistinta es imposible con los fracasados de siempre”, concluyó.

A López también le contestaron dirigentes de Juntos por el Cambio

Dirigentes cercanos a Patricia Bullrich cruzaron al legislador de la Coalición Cívica tras sus dichos. Uno de ellos fue el exsenador Federico Pinedo, quien se pronunció a través de su cuenta de Twitter: “Amigo, ¿qué les pasa? No es lo mismo firmeza que autoritarismo, garrote que cumplimiento de la ley; como ya deberías saber porque ⁦Patricia era de tu bloque. ¡Somos de la democracia y el estado de derecho!”.

También se refirió a las declaraciones de López, el diputado nacional Damián Arabia, quien mediante la misma red social disparó: “Que el kirchnerismo nos va a tirar piedras ya lo sabíamos, pero que miembros de la coalición se transformen en golpistas es una novedad”. Y agregó: “A los tibios los deja atrás la historia. Nadie va a frenar el cambio esta vez, ni 14 toneladas de piedras, ni los que no quieren que nada cambie”.

Ante el revuelo generado, el legislador nacional de la CC, aclaró: “Frente a la idea del orden, me referí al orden represivo ilusorio en una entrevista”. Además, indicó: “Quien se tome el tiempo de escucharla verá que no pronostiqué que nadie termine de ninguna manera, también que creo que ese orden no funcionó ni puede funcionar”.

Con información de www.elintransigente.com