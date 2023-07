El peronismo ya se prepara para la batalla de septiembre

El gobernador de la provincia, Omar Perotti, y los integrantes de los cuatro fórmulas que compitieron este domingo en las internas abiertas se reunirán este martes por la mañana probablemente en la ciudad de Santa Fe para analizar lo sucedió y empezar a tejer una estrategia de cara a las elecciones de septiembre.

También el gobernador tenía planeado un encuentro con los 28 candidatos a diputados provinciales que integrarán la lista y, si se atiende a una sugerencia del presidente del partido, Ricardo Olivera, también deberían sumarse los candidatos a senadores que el justicialismo llevará en los 19 departamentos.

"Pullaro hace tres años y medio que es candidato a gobernador y nosotros lo resolvimos el mismo día del cierre de listas, ahí ya dimos una ventaja importante. A esto sumále el desacople que hubo entre la cantidad de votos que sacaron los candidatos locales y Marcelo Lewandowski. Estos resultados está poniendo en riesgo la continuidad de referente territoriales importantes y tenemos que evitar que cada uno haga la suya", enfatizó Olivera.

Respecto de la derrota del peronismo este domingo, el presidente del PJ lo atribuyó a distintas causas, entre las que describió el costo que están pagando los oficialismos por lo que sucedió en el país los tres últimos años, en especial la pandemia y sus profundas consecuencias sobre el humor social.

También sobre la situación económica nacional, que genera entre la mayoría de los argentinos un pedido de cambio que le ponga fin a diez años de caída del poder adquisitivo del salario, que se profundizó con este gobierno. La crisis económica y sus consecuencias sociales ya se llevaron puesto a los gobiernos de Cristina y Macri y tiene en jaque al de Alberto Fernández.

"Tenemos que cambiar nuestras propuestas, aggiornarlas, seguimos repitiendo cosas que ya son derechos. Y no le hablamos a los que no tienen trabajo o no llegan a fin de mes", enfatizó Olivera.

"Revertir el resultado del domingo es posible, pero depende de lo que hagamos nosotros, de la autocritica que encaremos todos, desde el mas importante hasta el último militante. Vi mucha voluntad de parte de Marcelo por encarar el proceso con todo lo que podamos", completó.

Con informacion de El Litoral.