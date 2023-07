Perotti "se toma el palo" y lo deja a Lewandowski en "banda"

A dos días de la estrepitosa derrota de las PASO y con el peronismo santafesino despedazado en mil partes, el gobernador Omar Perotti armó las valijas y se fue del país para encabezar una misión comercial tecnológica en la India. Serán 11 días que no estará presente de los 50 que dura la campaña por las generales que acaba de empezar. Todo un mensaje en medio del aturdimiento político.

El viaje estaba programado desde 2020 pero la pandemia lo postergó, y luego hubo otros destinos al exterior. La dificultad para armar un viaje de esa complejidad chocó con las fechas electorales y terminó armándose igual. La alterativa de suspender la misión tras la derrota nunca fue una opción. La noticia del viaje se miró de reojo en las tribus del peronismo, sobre todo cerca del candidato Marcelo Lewandowski, que no lo recibió de la forma más amena.

El gobernador intentó matizar la imagen de su partida previo a tomar este miércoles el vuelo a Nueva Delhi y realizó dos reuniones con foto incluida. La primera fue con la lista a Diputados que se conformó tras las PASO, dirigentes del PJ provincial, y la fórmula que conforman Lewandowski y Silvina Frana.

Por otro lado, sin que se difunda, tuvo un mano a mano con el candidato a gobernador, en lo que fue el primer contacto tras la derrota. Ambos encuentros buscaron descomprimir la tensión de semejantes resultados, discutir cuestiones y definir algunos lineamientos, sobre todo ahora que durante 11 días, hasta el 29 de julio, no estará en la provincia.

La sensación que flotó en el peronismo es que Perotti se corrió del proceso electoral luego de haber sido el candidato más votado de Diputados. Incluso en la campaña a gobernador. Hizo su partido, le fue relativamente bien, y a otra cosa, o, mejor dicho, a la India. Tampoco pasaron desapercibidas las declaraciones donde afirmó que no se plebiscitó su gestión en estas elecciones.

Como frutilla del postre, las palabras de este martes ante la prensa que evidenciaron un involucramiento magro con la campaña que empieza: “Cada uno en su instancia tiene que poner lo mejor. Tenemos un muy buen candidato y una muy buena candidata, y nosotros poniendo lo mejor en acompañar un proyecto”.

Con información de Letra P, sobre una nota de Facundo Borrego