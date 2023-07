El árbitro se defendió de la denuncia de extorsión de la familia del futbolista muerto: “Nunca le pedí plata”

El árbitro que fue agredido por Williams Alexander Tapón habló después de la muerte del futbolista. En diálogo con Telenoche (eltrece), Ariel Paniagua habló sobre la denuncia de extorsión por parte de la familia del futbolista amateur. “En ningún momento le pedí plata”, se defendió.



“No esperaba que Tapón tomara esa decisión”, agregó en diálogo con Gustavo Tubio. En este sentido, sumó: “Según dijo el tío, el muchacho venía con una mochila muy pesada y estaba mal psicológicamente. Esto fue la gota que rebalsó el vaso”.

El referí se encontraba haciendo la denuncia en la Comisaría 4.ª de Sarandí cuando recibió la noticia este lunes por la noche. En cuanto a la feroz patada que recibió, dijo que todavía se encuentra con dolores. “Me duele la cabeza, el cuello y me levanto exaltado”, contó.

El audio del árbitro con el que la familia del futbolista muerto denuncia extorsión

En el audio que la familia le adjudica a Ariel Paniagua, este dice: “Quiero arreglar algo con el pibe”. La charla es entre el árbitro y una persona de nombre Maximiliano, jugador del equipo que integraba Tapón el día de su patada brutal.

En esa secuencia, Paniagua dice: “Yo te entiendo, entiendo porque yo también estuve del lado de los jugadores, pero jamás les falté el respeto de querer ir a pegar. Vuelvo a repetir, me podría haber matado”.

Luego, agrega: “Te puedo mostrar todos los mensajes que me llegan. Hacele la denuncia, arruinalo, me dicen. Yo la verdad que no quiero eso. Quiero arreglar algo con el pibe y que se termine todo esto”.

Mientras tanto, a continuación, la frase con la que la familia del futbolista fallecido señala que Paniagua los quería extorsionar: “Tengo unas cuentas que pagar y no pude por esa boludez que se mandó. Necesitaba esa guita, por algo fui a laburar doble turno (en referencia a los partidos del torneo que dirigió ese sábado) y al final salió todo mal”.

Finalmente, el referí dice: “No es culpa tuya ni del equipo, pero bueno, yo le doy hasta la tarde para que conteste y si no voy a ir a hacer la denuncia”.

Con informacion de Todod Noticias.