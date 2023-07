Martes recargado para el PJ: cumbres y fotos para intentar recuperar el aliento

El peronismo tuvo un martes de catarsis, intentos de reacomodamientos y fotos de reuniones cumbre. El partido, como frente, quedó más de treinta puntos por debajo de la actual coalición opositora. La derrota disparó recriminaciones, reproches y pases de facturas. Con el correr de las horas, el oficialismo intentó recuperar el aliento y desplegó una serie de encuentros para tratar de definir una estrategia que permita mejorar los resultados de cara a las elecciones generales de setiembre.

Durante la mañana, conversaron en la sede partidaria los – hasta el domingo- cuatro pre candidatos para la gobernación con sus respectivas compañeras de fórmula. Marcelo Lewandowski, Marcos Cleri, Eduardo Toniolli y Leandro Busatto hablaron durante más de dos horas. Lewandowski se reunió, después, con Omar Perotti en Casa de Gobierno. Fue el primer encuentro cara a cara tras el revés electoral del domingo. Ambos caminaron, luego, una cuadra a la par hasta llegar al recinto sindical en el que aguardaban los 27 integrantes de la lista de candidatos a diputados que lidera el propio Perotti. Fue la primera aparición conjunta que protagonizaron ambos de manera pública.

Entre canapés y alfajores

El cónclave empezó con una hora de retraso y se extendió por casi tres. Terminó consumiendo una siesta soleada, que volvió más que necesario un elogiado catering – "más comida que ideas", resumió de manera descarnada uno de los presentes-. Todos, esencialmente los referentes de sectores disidentes, valoraron la convocatoria del gobernador. Pero no por ello ahorraron críticas. Hubo reclamos y planteos.

"Los resultados están sobre la mesa; tenemos que pensar una estrategia que tiene que estar basada en que un gobierno peronista tiene que expresarse en acciones que le mejoren la calidad de vida a la gente. Hay que reforzar esa idea", había planteado Lucila De Ponti (en la lista, por el sector de Toniolli) antes de ingresar al encuentro. En la misma línea, Norma López (en la lista, por la línea de Busatto), reclamó una campaña "en la que se genere más y mejor política, y en la que se le hable a la ciudadanía con el compromiso de modificar la situación que se está viviendo. Omar (Perotti) como cabeza de lista va a tener que escuchar a todos los sectores y ponerse al frente justamente de esta campaña", reclamó.

Marcos Corach, actual ministro de Gestión, consideró que la oposición ganó en su estrategia de "matarse y tirarse entre ellos, mientras nosotros tuvimos unas primarias ordenadas"; y cuestionó que "Pullaro se dedicara a instalarse durante dos años para hacer campaña, mientras nosotros nos dedicamos a gestionar".

Otro rumbo

Varios de los presentes plantearon la necesidad de apelar a las herramientas que posee el peronismo en su condición de oficialismo, para desplegar acciones concretas a inmediatas. Por ejemplo, ampliar Billetera Santa Fe.

La actual vicegobernadora, Alejandra Rodenas, pidió apoyo para los senadores que en varios departamentos ven amenazada la retención de sus bancas, pero paradójicamente, se les requirió a esos mismos legisladores una correspondencia en el trabajo territorial. Los números del domingo demuestran una proporción de votos significativamente menor para la categoría gobernador respecto de la de senadores, aun siendo del mismo partido.

Predominó la percepción de que el peronismo tuvo una campaña improvisada, con una fórmula – la de Lewandowski/Frana- que quedó prácticamente con un trabajo en soledad; y se reclamó frente a ello un mayor grado de profesionalización para el nuevo proceso electoral que se avecina.

Del encuentro, también participó el presidente del partido. Ricardo Olivera había sido uno de los primeros en enumerar, a horas de la derrota, la sucesión de errores cometidos. Definición tardía del candidato (en el caso de Lewandowski, cuando Pullaro venía recorriendo la provincia desde hacía un año), ausencia de trabajo territorial (no hubo un correlato en la categoría gobernador de los resultados que sí lograron los senadores), e insistencia sobre un mensaje anclado en derechos adquiridos (Boleto Estudiantil Gratuito, Billetera Santa Fe.... "Cada uno hizo la suya y otros no hicieron nada", dijo el lunes Olivera como cierre de su análisis.

El encuentro de este martes terminó con el compromiso de sumar esfuerzos para remontar los resultados, aunque no quedó claro siquiera quién será el jefe de una campaña que tendrá al gobernador fuera del país por una gira comercial que lo encontrará en India durante los próximos diez días.

Con informacion de El Litoral.