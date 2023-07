Quién es Francisco Centurión, el comisario detenido por la desaparición de Lucas Escalante en Florencio Varela

El comisario Francisco Alejandro Centurión se sumó a la lista de policías imputados por la desaparición de Lucas Escalante y el crimen de Lautaro Morello. Pero el hombre de 50 años no es uno más. Antes de ser arrestado en su casa quinta de Florencio Varela, ostentaba el cargo de comisario mayor con enlace de Interpol. Sin embargo, su larga carrera en la fuerza quedó marcada por varias denuncias en su contra, algunas de ellas muy graves.



“Coco”, como lo conocen sus más cercanos, desfiló por varias comisarías de Quilmes. En 2009 fue titular de la seccional 2° de la localidad de Bernal. Tres años más tarde, en medio de un recambio, fue relevado y trasladado a la 9° de Quilmes Oeste, en el barrio Parque Calchaquí, donde fue subcomisario.

En 2016, Centurión fue beneficiado por el Ministerio de Seguridad y ascendido a jefe del área de Drogas Ilícitas, un área que tiene un fuerte control de las causas por contrabando. Mientras ocupaba ese cargo, fue denunciado por presunto enriquecimiento ilícito, expediente que fue archivado por el fiscal Martín Conde ese mismo año.

En julio del 2020, Centurión fue desplazado luego de una ola de robos y asesinatos que sucedieron en la localidad del sur del Conurbano. Para los vecinos, la zona estaba “liberada”.

Una de las denuncias en su contra fue por “mal desempeño de la función pública y por ocultamiento de pruebas” en el homicidio de Adrián Novillo, un chico de 16 años que salió a bailar y fue atacado por una patota de delincuentes que atemorizaban al barrio desde hace tiempo.

Los familiares aseguraron a través de Facebook que Centurión sabía quiénes eran, pero que no los detenía porque - según ellos- “trabajaban para él”. También dijeron que el policía “tapó todo, no investigó el caso e hizo desaparecer las cámaras municipales”.

Pero la gota que rebalsó el vaso fue el caso del jubilado Jorge Ríos, el hombre de 71 años que asesinó a un ladrón que entró a robar a su casa, presuntamente el mismo que mató a golpes a Adrián Novillo y que gozaba de prisión domiciliaria debido a la pandemia.

Después de ese hecho, tras múltiples marchas de vecinos para exigir que el Ministerio de Seguridad tomara cartas en el asunto, Sergio Berni decidió cambiar la cúpula policial y Centurión entró en la “volteada”.

Amenazas de muerte y sicarios: otras denuncias contra Centurión

Hasta el 2020, Francisco Centurión no solo acumulaba denuncias penales por mal desempeño en la fuerza, sino que además se le sumó una acusación de su expareja por amenazas de muerte contra ella y sus familiares.

“Me las vas a pagar. Tengo muchos contactos y yo me entero de todo. Si me denunciás, yo sé fraguar una pericia psicológica [...] Esto me lo hizo tu mamá y tu tío, los voy a matar. Les voy a prender fuego el auto y no hace falta que yo haga nada porque tengo sicarios para que lo hagan. Nosotros vamos a estar en el Obelisco y mientras tanto los van a estar matando”, fueron los fuertes mensajes que recibió su ex ese año.

La mujer radicó la denuncia contra “Coco”, la cual no prosperó y la vida del comisario siguió su curso como si nada hubiera sucedido.

De hecho, no pasaron más de 2 años para que el policía regresara a la fuerza. Lejos de ser apartado, el ministro de seguridad lo volvió a ascender y le otorgó, el 16 de junio del 2022, el cargo de comisario mayor del subescalafón comando y director de enlace con Interpol. Nada más y nada menos.

Después de una larga carrera en la fuerza, Centurión terminó tras las rejas

La impunidad de Centurión se terminó el lunes pasado. El hombre de 50 años fue desafectado de la fuerza por decisión de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense. Tras varios meses de investigación por parte del fiscal Daniel Ichazo de la Unidad fiscal 9 de Berazategui, finalmente fue detenido por la Policía Federal acusado de haber tenido secuestrado por más de un mes a Lucas Escalante.

Durante el arresto, Centurión intentó fugarse y recibió un tiro en el tobillo. A raíz de eso, recién este miércoles, luego de estar en observación y con custodia policial en el Hospital Maternal “Mi Pueblo”, pudo ser trasladado a la sede fiscal para su indagatoria, donde se negó a declarar.

Ahora se espera que sea llevado a la Alcaidía de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal (PFA) y allí quedará detenido.

Los investigadores estiman que el exjefe policial tenía previsto un “plan de fuga”. Los detectives secuestraron un auto marca Citröen de un amigo de su hija con el que llegó a la casaquinta de La Capilla donde fue demorado, unos 15.000 dólares, su pasaporte y un celular nuevo.

Según el pedido de detención al que pudo acceder TN, el ahora excomisario quedó formalmente procesado por “sustracción de caudales públicos en concurso real con privación ilegítima de la libertad agravada por haber durado más de un mes y por ser cometida con violencia”.

Para los detectives, Francisco Centurión usaba los vales de nafta que tienen a disposición los miembros de la fuerza de seguridad para sacar beneficios económicos. Esos vales se los daba a su hijo, Cristian Centurión.

De acuerdo a lo que dice el expediente, el entonces comisario llegó desde Rosario a Varela el 10 de diciembre a las 20, y ayudó tanto a su hijo como a su sobrino, Maximiliano, a mantener secuestrado a Lucas Escalante en la quinta de La Capilla. Hasta ese lugar fue el joven junto a Lautaro Morello a buscar los vales de nafta que les habían prometido, tal como trascendió a partir de los mensajes de WhatsApp que Lucas envío horas antes de su desaparición.

La fiscalía no ventiló cuál es su hipótesis sobre lo que pasó después con el joven de 26 años. Lo cierto es que, a casi 8 meses del hecho, sigue sin aparecer. En tanto, Cristian y Maximiliano Centurión son los principales sospechosos del crimen de Lautaro, y siguen detenidos en un penal bonaerense.

“Sabíamos que esto iba a suceder. Era cuestión de tiempo para que la fiscalía pueda presentar las pruebas suficientes para que caiga preso. Todavía no pudimos reunirnos con el fiscal y con la policía federal, pero estoy agradecida del trabajo que vienen haciendo”, dijo a TN Romina Escalante, hermana de Lucas, quien está desaparecido desde el 9 de diciembre del 2022.

“Voy a estar conforme de la investigación cuando lo encontremos. Pero a mí, después de leer el pedido de detención, se me rompieron las esperanzas de encontrarlo con vida. En la causa dice que, a pesar de que no esté el cuerpo de Lucas, a él ya lo dan por muerto”, lamentó.

La joven contó que están con custodia policial por miedo a sufrir represalias, pero que no descansarán hasta saber toda la verdad. “Nos destrozaron la vida, pero lamentablemente hay que seguir. Porque mientras ellos gozan de su impunidad, nosotros vivimos con miedo. Estamos en medio de un entramado policial y político que, si quieren hacerte desaparecer, lo hacen, como lo hicieron con Cecilia Strzyzowski. Pero no vamos a parar, vamos a seguir pidiendo justicia”, expresó.







Romina también explicó por qué Centurión solo está imputado en la desaparición forzada de Escalante, y no por el crimen de Lautaro Morello. “Los fiscales pudieron determinar que él estaba en Rosario el 9 de diciembre. Volvió a Florencio Varela al día siguiente, cuando Lautaro supuestamente ya estaba muerto”, aclaró.

Respecto a la data de muerte del chico de 19 años, cuyo cuerpo fue encontrado semicalcinado en un descampado de Guernica, la coartada del viaje a Rosario no ubica a Centurión en la escena, y los tiempos tampoco coinciden, según los datos que se desprenden de la autopsia.

Por las dudas de la familia de Lautaro, exhumarán su cuerpo

El cuerpo de Lautaro Morello fue encontrado el 15 de diciembre, a la vera de la autopista en construcción Buen Ayre. El cadáver estaba recostado boca abajo, “semicalcinado y en avanzado estado de descomposición” y, según las pericias, la muerte se produjo por “asfixia mecánica”.

Si bien el cuerpo fue reconocido mediante las huellas dactilares, el abogado que representa a la familia de Lautaro pidió la exhumación del cadáver del joven para establecer mediante un ADN que se trate de él.

Según explicó el fiscal Ichazo a TN, el Ministerio Público acompañará ese pedido. “Lo pidió la mamá porque no cree en nadie. Le mintieron tanto que quiere tener la seguridad de que es su hijo el que está enterrado”, aseguró.

Se espera que en las próximas horas se haga la extracción de material genético para compararlo con el de sus padres.

