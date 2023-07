El presidente Alberto Fernández explicó por qué no será candidato en las próximas elecciones

A tres semanas para las PASO, Alberto Fernández analizó el escenario político y se refirió al armado electoral de Unión por la Patria, la nueva denominación electoral que surgió a partir de las diferencias internas que condicionaron al espacio oficialista.

Luego de hacer un repaso pormenorizado de su gestión, en el que hizo énfasis especial en los datos positivos -aumento sostenido de la actividad económica, la asistencia social durante la pandemia, entre otros-, el Presidente fue consultado por Jorge Rial (Radio 10) sobre las razones que lo llevaron a no ir por la reelección.

“Yo soy un ser humano y a mí las muertes de la pandemia me duelen, el hacer todo para que mas gente no se enferme me significó un esfuerzo grande en lo personal. Me tocó un tiempo de guerra...”, inició su respuesta el jefe de Estado, que de inmediato quiso aclarar que su baja electoral no fue por el desgaste de la gestión. “Yo creía que la gente debía resolverlo en una PASO y muchos compañeros entendían que mi presencia (como Presidente) era inviable en una Primaria. Y yo privilegié la unidad del espacio, algo que hice durante los cuatro años”, argumentó.

“Celebro haber aguantado todo lo que aguanté estos cuatro años. Y aguantaría más en pos de la unidad del espacio”, reafirmó en una referencia directa al enfrentamiento que mantuvo con Cristina Kirchner en medio de su gobierno. “No me parecía importante que yo fuera reelecto, sino que se preserve la unidad del espacio. Ya vivimos lo que pasa cuando nos dividimos”, insistió.

En cuanto a su relación con la vicepresidenta, Fernández señaló que no cree que su figura lo haya condicionado: “Cristina (Kirchner) es una dirigente política muy importante. Uno puede tener diferencias pero eso no puede soslayarlo... Ella dice cosas con las que uno a veces está de acuerdo y otra veces no, pero yo no sentí que goberné bajo su sombra”.

Con información de www.infobae.com