"Me sentaré" y "difícil de perdonar", las frases que le atribuyen a Pullaro sobre Carolina Losada

“Todavía no ganamos nada. No hay que dar ningún voto por ganado”. A pesar de haber protagonizado una arrolladora victoria, no solo en su interna, sino también sobre el conjunto del oficialismo peronista en Santa Fe, Maximiliano Pullaro no se relaja. Reunió en Rosario en una amplia mesa a todos los referentes de los 15 partidos que integran la coalición opositora “Unidos” y a quienes serán candidatos en los comicios del 10 de setiembre para renovar la estrategia.

El objetivo ahora no sólo es retener los votos del espacio, sino armar un plan especial para que el resultado de las primarias se traslade a la general en la disputa por la Cámara de Diputados, donde la socialista Clara García quedará mano a mano por el primer lugar con el actual gobernador de la provincia, Omar Perotti.

El que gane esa elección ingresará 28 de los 50 diputados provinciales y se asegurará los votos para ser elegido presidente de la Cámara. Los últimos gobernadores siempre tuvieron que lidiar con la oposición al frente de esa parte de la Legislatura. Sólo Carlos Reutemann tuvo alineados los poderes Ejecutivo y Legislativo.

La estrategia de Pullaro no se limitará a esa cámara. También cree que hay serias expectativas de ganarle a los históricos senadores del peronismo el dominio que desde hace años tienen en el Senado, donde actualmente la relación es 12 a 7 a favor del oficialismo en el gobierno.

Si se replican los números de las PASO, hay ocho bancas que podrían sumarse al frente opositor, con lo que la mayoría sería de 15 a 4, y hasta algunos cálculos más arriesgados se ilusionan con imponerse en los 19 departamentos.

La ausencia de Losada

En el encuentro al que convocó Pullaro de los 15 partidos que integran el frente opositor fue todo cordialidad y celebración, aunque el propio candidato se encargó de bajarle la espuma al espíritu de victoria reinante.

Frente a una larga mesa rectangular les habló a todos los referentes, en su mayoría autoridades y equipos de todas las agrupaciones que integran la alianza, así como los diputados que irán como candidatos y los senadores que representarán al espacio en toda la provincia. “Algunos se fueron de vacaciones”, comentaron por lo bajo entre los presentes.

Hubo algunas ausencias, especialmente la de la candidata Carolina Losada, que compitió con Pullaro en la interna y al que acusó de vinculaciones narco. La excusa por la que no estuvo es que fueron invitados los que ganaron, por lo que tampoco asistió la otra precandidata a gobernadora del socialismo Mónica Fein ni el candidato a intendente del sector en Rosario, por ejemplo.

Sí lo hicieron el compañero de fórmula de Losada, el presidente del Pro Federico Angelini, en su carácter de autoridad partidaria, y los candidatos a intendente que ganaron la interna como Pablo Javkin, en Rosario, y Juan Pablo Poletti en Santa Fe, los dos alineados en la interna con el sector de Patricia Bullrich.

Pero la mayor expectativa periodística estaba en la foto que se podría dar entre Pullaro y Losada, aunque parecía de difícil presentación después de que la candidata anunciara que si perdía no iba a participar de la campaña por la general. Incluso desde su espacio habían adelantado que en la primera foto de unidad no estaría presente, así que nadie la esperaba.

Mientras en su sector anticipan que “ya se dará” y anuncian un “paso a paso” en la reconstrucción de relaciones, desde el espacio de Pullaro aseguran que sumar a Losada a la campaña o hacer una foto con ella “es lo que menos nos preocupa ahora”.

“Lo que haga nos da igual”, confesó un dirigente que va a estar al frente de la campaña. Se inclinan por dedicarle cada hora a contener los casi 500 mil votos que sumó individualmente Pullaro y los 135 mil del socialismo que fueron a Fein. Creen que a pesar de las rispideces y las acusaciones, los 325 mil que se inclinaron por Losada van a estar igual en el espacio, haga lo que haga la ex candidata.

Con todo, Pullaro adelantó que no tendría problemas en sentarse con ella. “Me sentaré”, dijo ante esa pregunta concreta. Hasta ahora la periodista sólo lo llamó la noche de la elección para reconocerle la victoria y felicitarlo. Sobre las acusaciones los más cercanos a Pullaro entienden que se trató de una fallida estrategia de campaña más sugerida por consultores que sentida por la candidata, aunque la consideran “difícil de perdonar”.

“Carolina se va a ir evaporando y nadie nos va a dejar de votar por las barbaridades que dijo. Precisamente no la votaron muchos por eso”, explican los más enojados con las acusaciones que hizo, de las que, aseguran, “no fue lo más grave el posible daño político, que evidentemente no logró; lo más grave fue que lo que dijo Losada puso en riesgo la vida de Maxi, porque las grandes bandas narcos son dos (Los Monos y Alvarado) y como no hay arreglo ni relación con ninguna, cada una cree que hubo un pacto con la otra, después de lo que dijo Losada, porque dicen si con nosotros no es, es con los otros”.

La cautela del candidato

“No ganamos nada todavía, apenas somos los candidatos de un frente que tuvo mucho respaldo de la gente, pero las generales son otra elección”. Ese es el mensaje que Pullaro les dejó a los suyos, ya conocedores de la postura del candidato de origen radical que la misma noche de los festejos pidió cautela y no subestimar al peronismo.

“No hay que dar ningún voto por perdido y tampoco ninguno por ganado”, dijo Pullaro,

, quien en la semana posterior a las PASO volvió a recorrer los pueblos y ciudades de la provincia. En cinco días llegó a diez de los 19 departamentos con su estrategia de “votá la P”.

A quienes le preguntan si no se excede en la cautela después de haber orillado el millón de votos en su espacio contra 400 mil de sus competidores, aunque admite que no hay ningún antecedente de un candidato que habiendo sacado tanta diferencia en una interna no gane después la general, contesta medido: “Tampoco quiero que éste sea el primero”.

