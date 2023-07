El mensaje de Pullaro que algunos no quieren escuchar y que otros no entienden

Si algo ha manejado bien en las últimas horas Maximiliano Pullaro, fue la mesura y la corrección en el discurso. No hubo ni revanchismos, ni limitaciones para quienes integraron listas opuestas. Algunos lo entendieron rápidamente, otros demoran en entenderlo, y algunos, directamente parecen empecinados en no hacerlo.

«Acá nadie ganó nada todavía» repite Pullaro, incluso ante las bromas de los que lo llaman «gobernador». De la misma manera, y aunque pareciera un reflejo de la energía que le dejó la victoria interna, Pullaro le dice a los cercanos que «no hay que parar un minuto, no es el momento de descansar» y sigue de recorrida por cada ciudad importante de la provincia, buscando consolidar los votos obtenidos.

El viernes por la tarde, el candidato a la gobernación convocó a referentes de todos los partidos que componen UXCSF en el Metropolitano de Rosario para dar por cerrado el proceso de PASO y fijar los principales lineamientos para las elecciones generales de septiembre.

La reunión tuvo todo lo que tienen las reuniones «post-victoria». Hubo celebraciones, que fueron moderadas por Maximiliano Pullaro y su candidata a la vice gobernación, Gisela Scaglia. Ambos afirmaron que «todavía no se ganó nada» y advirtieron sobre los riesgos de una relajación de cara a la pelea de fondo con el peronismo.

Pero el mensaje no sonó sólo para alertar a los propios sobre los riesgos que implica creer que ya se ganó lo que no se ganó. El mensaje también sirve para algunos «no tan propios» que creen no sólo que se ganó, sino que empezaron a usar los votos del domingo pasado para demandar posiciones y tratar de imponer estrategias, por afuera de las que impone la realidad: Aún no se ganó nada, menos aún se puede repartir nada, ni dividir nada.

Bajo la excusa de que «ahora vienen las nacionales y tenemos que jugar con Pato», la noche previa a la reunión en el «Metropolitano», en un domicilio privado se juntaron Carolina Losada y Dionisio Scarpin, el diputado Mario Barletta, los dirigentes del PRO, Cristian Cunha y Federico Angelini, la hermana de Carolina Losada, el diputado «Javkinista» Ariel Bermudez y el «convocante», Julian Galdeano.

Aunque ellos aseguran que la reunión fue en «tren de sumar», no faltaron los rumores que indican que algunos de ellos intentaron debilitar la convocatoria de Pullaro a todas las fuerzas que se hizo el viernes. Fue un alto dirigente de la Convención provincial del radicalismo, aliado en las internas a Galdeano el que lo confirmó el viernes en el Metropolitano : «A mi me sugirieron que no viniera, que hiciéramos un vacío, pero yo les respondí que la interna se terminó y que ahora todos tenemos que tirar para el mismo lado»

La tesis se tornó cierta cuando algunos protagonistas importantes no concurrieron a la reunión : No estuvo Carolina Losada, contradiciendo su promesa de acompañar. Tampoco Dionisio Scarpin, quien se excusó con un viaje. Tampoco se hicieron presentes Mario Barletta, que asegura haberse ausentado porque «iba Hugo Marcucci, junto a Juan Pablo Poletti», ni el propio Julián Galdeano, cerebro de la campaña agresiva de Losada y armador del esquema junto a algunos empresarios que todavía no se despiertan de la pesadilla del desastre del escrutinio.

A pesar de que estuvo presente en su representación el Presidente de la Cámara de Diputados, Pablo Farias y el Secretario General del PS provincial, Enrique Estevez, no pasaron por alto las ausencias de la ex precandidata socialista a la gobernación Mónica Feín y la de la ganadora de la interna en diputados, Clara Garcia.

Lo de García, se supone, tiene que ver con el reconocimiento pendiente a su victoria en las elecciones a diputados provinciales. A falta de muy pocos votos en el conteo definitivo, José Corral aún no reconoce la derrota y de alguna manera mantiene frezada la foto entre la actual diputada y el candidato a gobernador. Se supone que el miércoles, cuando no queden votos por contar, el asunto quedará saldado a favor de la socialista y habrá un encuentro con la fórmula a la gobernación. Lo de Fein, en cambio, no tuvo explicaciones.

MENSAJES PARA AFUERA, PERO SOBRE TODO PARA ADENTRO



«Las PASO se terminaron, el que siga con el chip de la interna, el que crea que es el momento de mostrar diferencias, que se vaya olvidando de integrar el próximo gobierno, si lo ganamos» dice enérgico el Presidente de la UCR, Felipe Michling.

«Nosotros hoy tenemos un sólo rival, que se llama Peronismo o neokirchnerismo, como se quieran llamar. Primero tenemos la obligación de ganarles y en la mayor cantidad de categorias posibles. No sólo queremos gobernar, sino que necesitamos tener todas las herramientas posibles, a través del voto de los ciudadanos para poder hacer cambios profundos. El que esté pensando en otra cosa, el que crea que es tiempo de divisiones o de presentar facturas, está errando» agrega el senador de San Cristobal, que no reniega de la posibilidad de que sus palabras sean publicadas.

«Maxi le ganó a Losada en los 19 departamentos. Le ganó con mucha diferencia, y obtuvo muchos más votos que el resto de los candidatos a categorias provinciales. Sin embargo no anda pavoneando sus números. Es más, todo el tiempo llama y convoca, y no se le cae una sola palabra de reproche sobre las cosas imperdonables que se dijeron de él» culmina Michling, en clara referencia a algunos planteos que surgieron el viernes sobre la posibilidad de «armar estrategias separadas de campaña».

La idea que ronda por algunas cabezas de «limitar» el armado de Pullaro, se choca con la realidad: Los votos que obtuvo el diputado radical fueron demasiados como para andar discutiéndole legitimidad. Es más: es probable que en septiembre Pullaro gane muchos más votos y se asome a un umbral que ni Carlos Reutemann pudo obtener en su mejor momento.

¿ Cuál es el sentido de plantarle hoy, condicionamientos o argüir números menores, para exigir supuestos dividendos electorales? Ninguno. Sólo la ansiedad por asegurar lo que nadie puede asegurar: que en septiembre los resultados se consoliden, y que se consigan, por ejemplo, resultados igual de resonantes en la lista de Diputados, en algunas senadurías que quedaron al caer, y en algunas ciudades donde el triunfo se asoma, pero está lejos de ser un hecho.

La otra, y allí se lo señala directamente a Galdeano y a algunos de sus amigos cercanos: Insistir con algunos acuerdos que no se podrán cumplir tras la derrota de Losada. En ese punto, nadie deja de recordar la cercanía que mantuvieron Galdeano, un grupo empresarial de medios rosarinos y el gobernador Perotti, a la hora de facilitarle las cosas a la senadora.

» Si la idea es salir a desgastar a Pullaro, parece que no entendieron lo que dijo la gente. Es más, quizás a Maxi le convenga que le vengan a pegar: a lo mejor crece más de lo que creció hasta ahora».

Contra toda lógica, el máximo ganador mantiene la calma y sigue caminando sin echar a nadie. Algunos derrotados, parecen no entender lo que pasó.

Por Coni Cherep, para conicherep.com