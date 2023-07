Aumentó el ausentismo en las elecciones 2023: continúa la bronca y el hastío de los argentinos con la política

La participación electoral en las elecciones 2023 (provinciales) de la Argentina ha experimentado un descenso desde el 2019. Aunque en Tucumán mantuvieron una tasa estable de participación en torno al 84%, en el resto del país se ha observado un aumento en el ausentismo del 25,95% al 31,36% con respecto a los 4 años anteriores.

«Hay menos concurrencia de la gente y desgano de participar de la votación. Esto es en base al conteo de las 13 provincias que ya pasaron por la etapa de las urnas. En general que baje la presencia afecta más a la oposición que al oficialismo gobernante. En estos días se viralizó un aviso de que no iba a haber sanciones económicas por no ir a votar», expresó una de las periodistas que presentaba la noticia en La Nación+.

En elecciones pasadas, la participación electoral jugó un papel crucial en el resultado final. En 2019, el candidato Mauricio Macri acortó la brecha con Alberto Fernández gracias a un aumento del 4% en la participación entre las PASO y las generales. Asimismo, en la provincia de Buenos Aires, el Frente de Todos (siendo oposición) logró disminuir la diferencia al aumentar la participación en más del 5%.

La política intenta alentar a los electores para que participen en las elecciones 2023

En un intento por recuperar el apoyo de los desilusionados, Sergio Massa instó a su partido a buscar a aquellos que se sienten desconectados de la política y a asumir responsabilidad por los errores cometidos. Sin embargo, el panorama parece desalentador, ya que la creciente abstención y los votos en blanco o anulados representan cerca del 37% del total de electores.

Entre las provincias con menor participación electoral se encuentran Córdoba, Corrientes, Río Negro, Salta, Chaco y Mendoza, donde el promedio general de participación no supera el 70%. Este bajo nivel se ha vuelto inusual en la Argentina desde el regreso a la democracia, lo que plantea un desafío para los partidos políticos.

La idea de que el voto ya no tiene consecuencias y la falta de sanciones económicas por no votar han contribuido al aumento del ausentismo. «No se está cumpliendo la ley electoral y uno debería justificar si no se presenta a votar. De los 47 millones de argentinos, 20 millones son de la provincia de Buenos Aires y creo que sumando Córdoba y Santa Fe se llega al 70% de los votos a nivel nacional. Por eso las campañas van a estar más concentradas en esas regiones», indicó el conductor del noticiero.

«La junta electoral de la ciudad de Córdoba incita a no votar este Domingo, o sea violar la ley ¡¡¡La impunidad al palo!!! Resistí, vota el cambio en la ciudad y denuncia la maniobra. RT», sentenció oportunamente Mario Negri, el actual presidente del interbloque parlamentario Juntos por el Cambio, mostrando una publicidad oficial del gobierno cordobés en un diario.

Con información de www.elintransigente.com