El secreto de viajar gratis por el mundo que nadie te contó

Ya había visto a personas en instagram y Facebook viviendo esa vida increíble donde tienen aparentemente todo el tiempo para viajar sin preocuparse por las cuentas. Me parecía ilusorio y de verdad nunca me vi viviendo así, desperdiciando el tiempo.

Sin embargo, desde que encontré las respuestas para viajar por el mundo sin gastar dinero (que nadie me contó), eso transformo completamente mi vida, de forma irreversible. El objetivo de este articulo no es darte una lista de opciones sobre cómo viajar gratuitamente – eso lo podes encontrar facilmente en internet.

Hoy vine aquí para servirte de ejemplo, para hablarte desde la perspectiva de alguien que ya está viajando por el mundo gratis como nómada hace 15 meses. Estoy super ansiosa por compartirte mi experiencia porque tengo certeza que impactará de manera positiva en muchas personas!

Algunas personas más escépticas pueden quedarse con un “pie atrás” antes de entender cómo es que yo logré conocer el mundo así, lo super entiendo. Si alguien que no conozco me cuenta que podría viajar totalmente gratis, yo también tendría dudas o pensaría que me está engañando. Pero lo que te voy a contar nadie me lo dijo, es fruto de una investigación que hice de mi propia experiencia, y que ahora quiero compartir para ayudar a más personas.





Yo sabia que para vivir viajando necesitaría dejar mi empleo. Eso significaba que no tendría ningún ingreso y tendría un presupuesto extremadamente ajustado. Entonces, encontre la solución para mi problema: eliminar gastos de comida y hospedaje.

En este artículo te orientaré a como hacer eso, además de enseñarte como continuar haciendo las actividades que amas mientras viajas, y quizás a que te paguen por eso!

Viajando gratis: el principio de todo

Un día me desperté y percibí cuanto odiaba mi rutina. Estaba trabajando una cantidad absurda de horas para recibir un pago semanal, pero continuaba infeliz. Decidí que precisaba tomar mis propias decisiones y crear la vida que realmente quería vivir. Para mí eso significaba nuevos descubrimientos y entornos.

En febrero de 2019, renuncie a mi trabajo con 4 meses de anticipación. Hice eso principalmente para tener una fecha establecida de mi libertad. En julio de aquel año ya estaba viajando a la India para hacer un voluntariado, sin fecha de regreso, cargando en la mochila todas mis pertenencias.





Me despedí de mis amigos y familia, y ellos sospechaban que no tenía intención de volver para Australia ni para mi vida antigua, estaba ansiosas de dejarlo atras. No tenia idea de que iba a hacer y como me sustentaría a partir de allí, pero intenté no pensar en eso. Todo lo que me importaba era abandonar la vida que ya no me servía.

Fue entonces que me encontré con el mayor truco de vida de la humanidad – como viajar por el mundo gratis! Así, ya estoy viviendo en el exterior hace 15 meses, visitando lugares y disfrutando cada momento.

Tengo la libertad de ir donde quiera (excepto por el Covid) y sé que soy capaz de mantenerme económicamente. Con la combinación de dos trucos que te contaré aqui, logro pagar casi todos los gastos de comida y hospedaje.

Yo escribo aproximadamente dos horas por día y gano un dinero considerable mientras viajo y experimento el mundo.





El secreto de viajar gratis por el mundo



El truco principal con el que me he encontrado en mi vida sin dudas fue Worldpackers.

Worldpackers es una plataforma que conecta voluntarios con determinadas habilidades con anfitriones buscando ayuda en esas áreas. El método detrás de esto es el intercambio de trabajo, donde los voluntarios intercambian mano de obra por hospedaje y comida.

Este tipo de intercambio me permitió vivir oportunidades y experiencias increíbles en varios países, sin la preocupación de estos dos temas. Además, a través de ella tuve la increíble oportunidad de convertirme en una artista conocida en la India y Sri Lanka.

Como una chica que siempre soñó viajar por el mundo de forma gratuita y que no tenía idea de como empezar, me siento muy afortunada de haber encontrado Worldpackers!

Básicamente pagas una cuota anual de $ 49 USD que te da acceso a todas las oportunidades ofrecidas por anfitriones en todo el mundo durante un año entero! Para que te des una idea, $ 50 USD es MUCHO menos que lo que gastarías en una sola estadía con desayuno en la mayoría de los países, entonces ¿te imaginas gastar ese valor y disfrutar un año entero de hospedaje?

Parece una locura haber vivido hasta aquí sin hacer eso, no? En serio, es uno de esos casos en los que todo el mundo sale ganando! Economizas mucho dinero y vives experiencias por las que cualquier persona pagaría caro.





Se voluntario y viaja por el mundo sin gastar

Existen numerosas opciones disponibles cuando se trata de programas de voluntariado. Seguro encuentras algo que te encienda el corazón. Algunos de los que elegí son:

Trabajar en escuelas

Trabajar en proyectos ecológicos

Trabajar en la administración de hostels

Y, principalmente, trabajar en Proyectos Artísticos

Existen otras opciones disponibles, pero estas son en las que tengo experiencia hasta ahora. Como amo pintar, generalmente busco proyectos de arte, pero hay casos en que me postulo en temas diferentes, como proyectos ecológicos, ya que estoy bastante comprometida con eso.

He tenido la suerte de encontrar bastantes proyectos que integraban trabajos de pintura en voluntariado. Tareas como pintar murales nunca habían pasado por mi cabeza antes. Pero me motivó el poder imprimir una parte de mi personalidad en esos lugares, y sorprendentemente fue genial. A partir de ahí, me postulé en más sitios de Worldpackers como artista, recibiendo hospedaje y todas las comidas gratis.





Ese sueño que se volvió realidad sucedió al segundo mes de viajar. En aquella época yo aún no sabía que podía ganar dinero, estaba intentando economizar lo máximo posible. Lo más emocionante fue que, haciendo mi arte, formé amistades increíbles en los lugares donde estuve, muchos de los que hoy me invitan para que vuelva.

Si quieres ser voluntario y viajar por el mundo gratis, el secreto es agregar valor por donde viajes. Existen opciones de voluntariado en todo el mundo que atienden una variedad de diferentes tipos de personalidad e intereses. Hay oportunidades de voluntariado artístico con Worldpackers en todo en mundo, lea:

Viaja por el mundo gratuitamente y hasta gana dinero

A pesar de que Worldpackers cubre la mayoría de mis gastos para vivir, existen algunos costos que no están incluidos y precisan ser tenidos en cuenta. Vuelos, visas, salidas con amigos, entradas de puntos turísticos, etc.

Conocí a una persona en mi primer intercambio de trabajo que me dio una solución para eso. Fue en el segundo mes que le conté sobre mi falta de planes. Ella se quedo maravillada con mi determinación de dejar el trabajo, hacer las maletas y salir sin destino ni alquiler (a pesar de ser una locura)

Entonces ella me introdujo en el mundo del freelancing. Nunca habia escuchado hablar de eso.

Ella me explicó que muchas personas trabajaban a distancia y eran bien remuneradas– era su caso, que prestaba servicios para una empresa alemana como freelancer.

Le conté a ella que eso jamás funcionaría conmigo, que soy mala con herramientas digitales y que no tenia ninguna habilidad de valor para ofrecer. Ella, a su vez, me convenció de que tenía absolutamente todo lo que necesitaba: inglés fluido y una tablet para escribir.

También fue ella la que me presentó algunas webs para freelancers a distancia, como Freelancer o Upwork. Inmediatamente empecé a postularme para varios puestos pero no tuve éxito de inmediato. Estaba intentando en puestos de administración, que es lo que cualquier persona hace cuando no tiene o no conoce sus habilidades específicas. Entonces me perdí con la multitud de candidatos.

Fue ahí que recordé: un año atrás, en 2019, decidí que queria escribir una novela, en el que aun estoy trabajando. Hablé con la chica que me motivó y me postulé en puestos de redactora de contenido.

“Lo peor que puede pasarte es que te digan que no, y lo mejor es empezar a cobrar mientras viajas”

Por fin, hice una entrevista para una empresa, que acabo gustando de mi estilo de escritura y me ofreció un puesto permanente.

Y más: Viaja, produce contenido y gana dinero inspirando a otras personas en los programas Worldpackers.

Convirtiéndome en Nómade Digital

Mi trabajo actual no podría ser mejor. Es increíblemente flexible, puedo escoger la cantidad de servicios que yo quiera, y sigue siendo una actividad que me encanta. Escribo contenido para empresas en todo el mundo. Cada proyecto puede llevar cerca de 3 horas para ser producido y me dará unos $ 50 USD.

No es mucho, de hecho es bastante menos si comparo con lo que recibía antes, pero hoy en día tengo una relación diferente con el dinero. Solo estoy interesada en ganar lo suficiente para cubrir mis gatos mensuales y de vez en cuando, trabajo para disfrutar en las vacaciones, como un resort bello en algún lugar.

Trabajar como freelancer me liberó financieramente y también me permite trabajar con mis tiempos.

A veces paso algunos días o una semana sin escribir nada porque no preciso dinero. Pero otras veces puedo escribir una semana entera. Eso es lo bueno de este estilo de vida.

Cada semana decido cuantos proyectos quiero hacer, lo que generalmente gira en torno a 10. Eso da, al maximo, 30 horas semanales si yo quiero hacer bastante dinero, pero raramente opto por esa cantidad. En general, acostumbro a trabajar 6 horas por semana.

Combinar el trabajo remoto con las comodidades de Worldpackers me permite economizar dinero mientras viajo. Parece una locura, no? Yo nunca imaginé esa posibilidad hasta hace algunos años atrás.

Un beneficio extra de freelancer es la cantidad de información que aprendes sobre el trabajo online. Pase de ser una chica que no entendía de tecnología hace 15 meses atrás, para ahora tener mi propia agencia de marketing digital. Yo hago eso tercerizando todo el trabajo para freelancers talentosos que conocí a lo largo de mi viaje. Entonces, sirve tanto para quienes tienen espíritu emprendedor y quieren crecer en la carrera, como para quienes apenas desean trabajar 5 horas por semana para vivir como un nómada digital. Lea también:

Equilibrando libertad y motivación

Cuando vivía en Australia era una mujer de negocios, siempre de traje, corriendo de una reunión a otra y sometida a mucho stress. Ahora no me reconocería ninguno de mis colegas, al final puedo expresarme completa y libremente.

Ahora mi pelo es azul y estoy empezando a llenarme de tatuajes. Y sabes que más? Estoy muy feliz de poder vivir una vida fiel a mi personalidad, y no una vida restringida por los límites de la sociedad. Y eso no significa que no tenga responsabilidades.

Hoy en día tengo la libertad de vestirme como quiero (dependo del país, claro) y tengo el estilo que quiero. Para que eso sea posible, todo lo que tengo que hacer es trabajar 5 horas por semana. Entonces, en promedio, sería 1 hora por día de trabajo más 4 de voluntariado.

Si bien puede ser tentador volver corriendo para encontrarme con mis amigos cuando el voluntariado termine, solo me doy un choque de realidad. Solo es una hora por dia. Y si yo programo bien mi tiempo, eso hace poca diferencia en mi dia, pero una gran diferencia en mi vida.

Percibí que para mi definir horarios funciona mejor. Mi agenda es básicamente: yoga, desayuno, trabajo, voluntariado, almuerzo, escribir mi novela y después tiempo libre. Si, a veces me estreso, pero encontrar el equilibrio en la rutina y el yoga siempre me ayudan a mantener la motivación.

Entonces, ¿Cómo se puede viajar y trabajar al mismo tiempo? y Descubre cómo viajar sin pagar alojamiento haciendo voluntariados.





¿Qué estás esperando para viajar por el mundo gratis?

Si, existe una manera legítima de viajar por el mundo gratis y cobrar, si ese fuera el tipo de vida que deseas vivir. Yo misma hago eso, y soy una persona común. A veces percibo que soy afortunada por vivir mi sueño y entonces me acuerdo que eso no tiene nada que ver con la suerte. Descubrí esas respuestas por medio de las búsquedas y di un salto de fe.

Ver nuevos países y experimentar nuevas culturas ha sido una revelación para mí. Y eso no es algo que yo fuera capaz de hacer por tanto tiempo si no me hubiese topado tan rápido con los mayores trucos de la vida.

Pero, por suerte, para todos los que están leyendo esto, yo los encontré para que ustedes no necesiten buscar. Ahora que ya sabes cómo viajar por el mundo gratis, ¿qué estás esperando?

