La Legislatura activa el nombramiento de 48 fiscales y defensores penales que mandó Omar Perotti

El viernes 14, apenas iniciada la veda electoral de las PASO santafesinas y a un par de horas de que comience el receso legislativo, el gobierno de Omar Perotti ingresó a la Legislatura el pedido de acuerdo para 48 pliegos de fiscales y defensores para cubrir cargos y reforzar roles en el Ministerio Público de la Acusación.

La fecha y hora elegidas llamaron la atención de propios y extraños, pero todos estaban en modo elecciones y las cámaras en receso, por lo tanto el asunto quedó frizado. Se descongelará la semana próxima, cuando la presidenta de la comisión bicameral de Acuerdos, Lionella Cattalini, le dé ingreso formal. Ahí entrará a correr el cronograma previsto en la ley: primero el periodo de impugnaciones, luego se fijan las fechas para las entrevistas personales con los candidatos y por último se emiten los dictámenes en la previa de la asamblea legislativa.





En el gobierno explicaron que el envío de pliegos fue uno de los pedidos de la flamante Fiscal General de la provincia, María Cecilia Vranicich, que asumió a finales de abril. El otro planteo había sido una ampliación presupuestaria de 500 millones, que el Ejecutivo acabo de conceder, aunque en un número levemente menor.

También la Defensora General Estrella Moreno Robinson puso como prioridad ante funcionarios de la Casa Gris avanzar con nombramientos en el Servicio Público de la Defensa Penal.

Con la fiscal y la defensora pidiendo por nombramientos (no por nombres, aclaran), el proceso de acuerdo legislativo no debería demorarse más allá de los tiempos formales.

Además, los nombres surgieron de concursos para fiscales y defensores, adjuntos y titulares, hechos hace rato largo. El Ejecutivo respetó el orden de mérito fijado por el Consejo de la Magistratura (tiene potestad de alterarlo) por lo tanto no habría mayores inconvenientes para su aprobación, a lo que se suma que la necesidad de completar vacantes es reconocida por todo el arco político. Por último, en el poroteo nombre por nombre no hay ruido de antemano.

El pliego que más llamó la atención hasta aquí fue el de Eduardo Toniolo como defensor titular en Reconquista (actualmente es adjunto). En abril pasado la Legislatura rechazó su pliego para la Fiscalía Regional de Rafaela en el concurso de autoridades superiores del MPA. Algunos entienden que las normas impiden que se lo vuelva a proponer en el mismo periodo de acuerdo al artículo 15 del Reglamento de la Comisión de Acuerdos de la Legislatura. Para el Ejecutivo, por el contrario, el impedimento es para ocupar el mismo cargo. Y como es para defensor titular y antes como fiscal regional no habría impedimento alguno.

En rigor, la oposición esperaba que también vinieran pliegos de jueces, pero el Ejecutivo decidió esa semana previa a las elecciones dejarlos para más adelante porque involucran negociaciones más complejas.

Ocurre que además de que no tiene mayoría propia, el contundente triunfo electoral de la oposición vuelve improbable que el Ejecutivo pueda avanzar en el nombramiento de jueces y juezas para juzgados y vocalías de cámaras.

Con informacion de Letra P.