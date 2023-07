"Es una vergüenza": Patricia Bullrich cargó contra el viceintendente electo de Córdoba que fue presidente del PRO

La precandidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, habló sobre el resultado de los comicios cordobeses y apuntó contra el viceintendente electo de la Capital de Córdoba, Javier Pretto, quien se sumó a la fórmula oficialista del PJ luego de haber sido presidente del PRO de dicha provincia.

"Es una vergüenza​", sostuvo la exministra de Seguridad durante una entrevista en LN+. Al mismo tiempo, reflexionó sobre los resultados y la histórica dificultad del espacio político del que forma parte para imponerse en las votaciones de la provincia.

En este sentido, ironizó: "En Córdoba tenemos siempre un problema, y es que nuestro competidor tiene un cierto punto en común con nosotros, y días antes siempre dice que se viene para Juntos por el Cambio".

Asimismo, si bien evitó confrontar directamente con su competidor en la interna, Horacio Rodríguez Larreta, sugirió que fue el jefe de Gobierno porteño quien abrió la puerta a ese juego al plantear la posible incorporación del gobernador Juan Schiaretti al espacio político.

"Es el abrazo de oso todo el tiempo. Schiaretti dijo dos días antes de las elecciones que se unía", insistió Bullrich y aprovechó el tema para apuntar contra Javier Pretto, viceintendente del electo intendente, Daniel Passerini. "El presidente del PRO terminó siendo el vice de Córdoba, una vergüenza", reprochó.

Cabe recordar que Pretto fue intendente de La Carlota, ligado a la UCeDe (Unión del Centro Democrático), y luego pasó a acercarse al peronismo de Córdoba, aunque en 2013 cortó su vínculo con el PJ provincial para aliarse con Cambiemos ante la candidatura del ex presidente Mauricio Macri.

En consecuencia, el viceintendente electo se sumó a las filas del PRO, llegando a ser presidente en la provincia. No obstante, este año abandonó dicho espacio para pasar a encabezar la fórmula junto a Passerini.

De todas formas, pese a la dureza de la interna, Bullrich aclaró: "Juntos por el Cambio es una unidad política y dentro hay una competencia, pero nadie va a romper la unidad política de la envergadura de Juntos por el Cambio".

Por otra parte, la precandidata presidencial fue consultada sobre los dichos de Martín Llaryora sobre los "pituquitos de Recoleta" y manifestó: "Córdoba no financia a la capital federal, sino a las provincias que se declaran pobres porque su sistema institucional es pobre".

"¿Por qué La Rioja o Formosa son pobres?¿Por qué Mendoza es menos pobre si es un desierto? Porque tiene una cultura de trabajo", sostuvo y concluyó: "Tenemos que reequilibrar dándole más a aquellos que producen y no dándole más a aquellos que no producen. Hay que cambiar el incentivo. El que produce tiene beneficios y el que no, que se la banque".

Con información de www.perfil.com