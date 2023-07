Jorge Macri: “Me gustaría que Horacio fuera más enfático en su apoyo a mi candidatura”

El precandidato a Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, se pronunció este martes sobre la interna de Juntos por el Cambio y el respaldo que recibe de los principales referentes del PRO, al ser el único postulante del partido, pero solicitó un mayor respaldo del actual alcalde porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

“Yo soy el único candidato del PRO. Me preocupó en algún momento que nos dividiéramos, cuando existía la posibilidad de que Fernán Quirós también sea candidato por el PRO. Me parecía que no era bueno que tuviéramos una oferta dividida en la Ciudad”, manifestó Macri en comunicación con radio Perfil.

Sobre este tema, destacó el apoyo que recibe por su postulación por parte de los principales referentes del PRO, aunque separó a Horacio Rodríguez Larreta de ese grupo. “Cada candidato a presidente se va manifestando como le sale, como siente. Patricia (Bullrich) ha sido muy enfática desde hace tiempo, Mauricio (Macri) también, María Eugenia (Vidal) me está apoyando. Horacio (Rodríguez Larreta) lo hace, a su estilo y a su modo, me gustaría que fuera más enfático”, planteó.

No obstante, el dirigente buscó relativizar este hecho, apostando al apoyo directo de los votantes. “Ya a esta altura la gente va a elegir en función de lo que cada uno de nosotros tiene para ofrecer”, aseguró.

Asimismo, Jorge Macri también hizo referencia al sistema de votación (Boleta Única Electrónica) que se utilizará en CABA, del que muchos aseguran que puede favorecer a su rival en la interna de Juntos por el Cambio, Martín Lousteau.

“Yo nunca subestimo al elector. Cuando el elector quiere votar algo, lo vota con el sistema que sea. Si alguien pensó que elegir uno u otro sistema lo podía beneficiar, no sé, es la lectura de ellos. Yo tengo mucha confianza en el compromiso que tiene el ciudadano, y más el ciudadano sofisticado de la Ciudad de Buenos Aires, ya que va a encontrar la manera de votar a alguien, más allá del mecanismo”.

Pero aclaró: “Sí me importa que haya mucha información de acá a la elección, para que la gente sepa que va a llegar a un cuarto oscuro y va a tener que votar con dos sistemas diferentes. Así que tenga esa paciencia, y se tome su tiempo, y que las autoridades de mesa ayuden y que sea una linda experiencia”.

La respuesta a Martín Llaryora

Por otro lado, Macri también se refirió a las expresiones del electo gobernador de la provincia de Córdoba, Martín Llaryora, en su discurso tras la victoria de Daniel Passerini en la capital cordobesa, en donde atacó a los dirigentes porteños al asegurar: “Basta de que nos maltraten de afuera, basta de que nos digan qué hacer los pituquitos de Recoleta”.

Ante esta afirmación, respondió: “La Ciudad de Buenos Aires es quien más aporta a la coparticipación federal y menos recibe. Yo ya manifesté mi preocupación en su momento, cuando se hablaba de la incorporación de Schiaretti a nuestro espacio con esa mirada. Porque ellos votaron a favor de la quita de recursos del Gobierno nacional a la Ciudad de Buenos Aires”, aseguró.

“Más allá de que ya teníamos nuestros candidatos, y que habían hecho un gran esfuerzo para competir y unirse, yo pensaba en que íbamos a traer a nuestro espacio a alguien que dijo ‘sáquenele recursos a la Ciudad’ y que caía en esa lógica de discriminación, y ahora escucharlo de nuevo”, amplió en su respuesta.

Y en particular, sobre Llaryora, afirmó: “Quiero creer que es parte del entusiasmo equivocado o mal canalizado de un búnker de festejo. No puedo creer que alguien que viene de ser intendente no entienda que una ciudad no produce tantas cosas físicas. Lo que produce es conocimiento, valor agregado, es educación y salud. Es muy antiguo pensar que algo solo se produce cuando sale de abajo de la tierra”.

