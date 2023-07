Agustín Rossi cuestionó las propuestas de Bullrich: «No sabe un pepino de economía»

Agustín Rossi salió al cruce de Patricia Bullrich por hablar de «blindaje» de dólares y la quita del cepo. El jefe de Gabinete nacional apuntó contra la precandidata a presidente de Juntos por el Cambio. El cuestionamiento estuvo centrado en la propuesta económica de la exministra de Seguridad. Además rememoró que «fue la única que no condenó el atentado a Cristina».

Las PASO se encuentran a pocas semanas de llevarse a cabo. Los dirigentes que conforman las listas tienen el objetivo de fortalecerse y llegar a octubre. En Unión por la Patria decidieron confrontar a Patricia Bullrich. El encargado de criticar a la exfuncionaria macrista fue Agustín Rossi, precandidato a vicepresidente por el oficialismo junto a Sergio Massa.

El exministro de Defensa y extitular de la Agencia Federal de Inteligencia cargó munición pesada contra su rival opositora. La atención la puso en las propuestas económicas. Focalizado en la materia, el santafesino cuestionó: «Bullrich no sabe un pepino de economía y entonces apela a lugares que alguna vez escuchó».

«Alguna vez debe haber escuchado ´Blindaje´ y entonces dijo ´con eso me blindo en dólares para salir del cepo´», agregó el compañero de fórmula de Sergio Massa. También recordó el atentado que sufrió Cristina Kirchner: «Cuando uno ve el spot o ese cántico, no puede dejar de recordarse que Bullrich fue la única dirigente de importancia que no condenó el atentado a Cristina», subrayó.

En la misma línea opinó sobre el spot de Patricia Bullrich: «Estamos en un escenario de que esa frase de ´todo o nada´ incluye exterminación a su adversario político», comentó. A su vez, Agustín Rossi ponderó la decisión de la sociedad y aseguró que «toma nota» de las actitudes y dichos de los dirigentes: «El pueblo argentino va a indicar un camino distinto, de paz, de concordia, de respeto por el otro», sumó.

«En las elecciones provinciales ha habido niveles de ausencia mayores a los habituales. No está mal que todos los candidatos asuman el compromiso de invitar a los argentinos a comprometerse. Yo creo que vamos a tener unas PASO con niveles de participación mayores a lo que hubo en las provinciales«, concluyó Agustín Rossi.

Con información de www.elintransigente.com