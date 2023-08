“No muerdan al que les da de comer”: la frase por la que Dady Brieva tuvo que cancelar shows en Uruguay

Dady Brieva iba a presentar su show Súper Dady en diferentes escenarios de Uruguay, pero fueron cancelados a raíz de polémicas declaraciones del humorista en diferentes programas del país vecino, donde asistió para promocionar su espectáculo.

En particular generaron rechazo los comentarios que hizo en el programa Malos pensamientos de Orlando Petinatti. Allí habló de aquellos que sacan provecho de la situación económica de Argentina. “Agradezcan que nos va mal para que ustedes puedan vivir bien”, disparó.

En medio de un tenso cruce con el conductor, el comediante dijo: “Allá (por Argentina) te conocen porque está lleno de uruguayos, pero no van ni a la biblioteca, ¡qué cultural que es Buenos Aires! No entran en un puto teatro, van a la farmacia y se vienen… No muerdan el brazo a quién les da de comer”.

Petinatti le contestó: “¿A quién le tenemos que agradecer? A vos quédijiste ‘Ojalá nos vaya mal’”. Por su parte, Dady se defendió: “Eso fue lo único que dije enojado, después lo demás es todo fake. ¿Y sabés por qué lo dije? Porque cuando fuimos a PH con Midachi, Miguel empezó a hablar de la corrupción y yo le había dicho que fuéramos para vender entradas y que no se meta en ese quilombo porque me iba a dejar como un boludo a mí”.

Y señaló: “Cuando Andy (Kuznetsoff) le pregunta y él empieza hablar de la corrupción cuando habíamos quedado en otra cosa, me saltó la chaveta. Mirá que yo peleo bien en la calle porque no me enojo, pero esa vez salté y me llenaron la cara de dedos, no tendría que haberlo dicho”.

