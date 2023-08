Juan Grabois: “Somos por lejos la lista que está más cerca del pensamiento de Cristina Kirchner”

Juan Grabois busca asumir de cierta forma la representatividad que dejó vacante Cristina Kirchner en un alto porcentaje de su militancia con la decisión de declinar su participación en las elecciones 2023, y desde su precandidatura presidencial, enfrentándose a Sergio Massa en las PASO, asegura encabezar la lista de Unión por la Patria que “más cerca” está del “pensamiento” de la vicepresidenta.

“Desarrollamos un plan para hacer un gobierno que no improvise y tenga una política de tierra, techo, trabajo, salud, educación y ambiente. Tenemos una visión humanista, que puedas trabajar, descansar y ser feliz”, planteó el dirigente social sobre su plataforma de campaña. Durante una entrevista que brindó este lunes al canal C5N, Grabois señaló: “Somos por lejos la lista que está mas cerca del pensamiento y la acción política de Cristina Fernández de Kirchner”. “Vamos a voltear a la mafia judicial que a nosotros también nos persiguió”, amenazó recordando que tiene “18 causas en Comodoro Py”.

“No fue magia que nosotros estemos en las PASO, la conducción del movimiento nacional y popular definió que lo mejor para nuestro pueblo y nuestra fuerza es que haya opciones”, agregó dejando entrever el aval de la ex mandataria en su postulación.

Dada las diferencias que hace públicas con el ministro de Economía, al ser consultado sobre qué sucedería si el 13 de agosto pierde en la interna oficialista, Grabois respondió: “Si no estuviera garantizada la unidad en Unión Por la Patria yo iría por afuera. Si en una interna el que pierde no acompaña no es una interna, es una estafa. En el caso que yo pierda está garantizado que va a estar la unidad”, remarco. No obstante, se preguntó si Massa haría lo mismo en caso de ser derrotado en las Primarias.

“Nuestra tarea ahora es juntar votos para una alternativa que implique rebalancear el sistema político que se ha corrido tremendamente a la derecha; después en octubre es ganarle a la derecha neoliberal”, planteó el referente social. “En esa etapa vamos a militar con mucha fuerza al candidato que haya salido de Unión por la Patria”, agregó.

Para Grabois, si logra “hacer una buena elección” pese a perder, “vamos a tener la fuerza suficiente para garantizar algunas cosas en la Argentina y que no sucedan otras”. “Hay que evitar que haya alguien que crea tener el monopolio de la representación política. Tenemos que garantizar un condicionamiento, dudo que los votantes del peronismo tengan una confianza ciega en Massa, yo no la tengo”, continuó. Pese a la crítica al ministro, señaló que un triunfo del oficialismo se daría “si juntamos los dos votos”.

Al ser consultado sobre si aceptaría ser ministro de Desarrollo Social de un eventual gobierno de Massa, contestó que no porque “la orientación estratégica y geopolitica, su visión de país y su modelo no coinciden con el nuestro”, pero que “sí promovería gente con mucha experiencia y capacidad en desarrollo de políticas públicas”.

“Para defender las banderas históricas, para defender a nuestra generación, para sembrar futuro y para defender a Cristina lo mas adecuado es mantenerme fuera de la estructura del gobierno, siendo parte de la coalición pero no de un ejecutivo dirigido por una persona que no representa nuestro programa político y nuestros valores”, fundamentó. “Eso no quiere decir que no seamos parte de una coalición. Tenemos que aprender a procesar la diversidad de manera constructiva, y yo lo hago manteniéndome como una voz crítica que defiende determinados intereses”, agregó.

Su propuesta frente a la deuda con el FMI

Grabois declaró este lunes que “hay que dejar de pagar la deuda ilegítima” con el Fondo Monetario Internacional contraída durante la gestión de Mauricio Macri. Y propuso empezar a negociar “después de dejar de pagar”.

“Hay que juntar a todos los países deudores y plantear que acá hubo una estafa y que no se va a pagar sin una quita proporcional a la cantidad de dólares que se fugaron durante el gobierno perverso y mafioso de Macri. El derecho internacional público nos asiste, es mas claro que el agua que acá hubo una estafa”, concluyó el precandidato a presidente.

