Oficina de empleo: en 2023, hubo 2500 personas presentes en más de 140 cursos

El coordinador de la Oficina de Empleo Municipal, Juan Ruggia, destacó el trabajo que viene realizando el equipo de ese área en la búsqueda de oportunidades laborales para jóvenes de nuestra ciudad y, a su vez, mano de obra calificada demandada por nuestras empresas. “La Oficina de Empleo es el puente entre quienes buscan empleo y las empresas”, dijo.

En ese marco, el funcionario destacó el sostenimiento de políticas públicas y programas tales como el Centro Municipal de Capacitación en Oficios que “existe desde hace 10 años y cuenta con 500 egresados. La idea es que los chicos y las chicas se inserten en un mundo de oportunidades, a través del aprendizaje en distintos cursos en donde toman herramientas que le dan la chance de construir sus futuros trabajando en una empresa de nuestra ciudad o continuando sus estudios en el ámbito universitario”.

Ruggia hizo hincapié en que “cada taller, cada curso del que participan nuestros y nuestras jóvenes se hacen con parte de los recursos aportados por cada rafaelino y rafaelina. Es la lógica de nuestra Oficina de Empleo: generar oportunidades. Este año llegaremos a tener más de 2500 personas presentes en más de 140 cursos impulsados por los estados nacional, provincial y local con el trabajo de un gran equipo de la Oficina de Empleo”.

Se destaca que los cursos se hacen en coordinación con las universidades, vecinales y sindicatos y se orientan “a la mejora de la empleabilidad y así una persona tenga más herramientas para insertarse en el mundo del trabajo”, explicó.

INSISTIR PARA SOSTENER EL TRABAJO

“Por eso, cuando algunos hablan de achicar, decimos que no se refieren a un par de personas, sino de quitar la oportunidad de que miles de jóvenes rafaelinos y rafaelinas y, en consecuentemente nuestras empresas, no puedan trabajar, no puedan producir, afectando claramente nuestra economía y educación locales. Es lo que no deseamos y entendemos que todos debemos entenderlo de esa manera”, subrayó Ruggia.

Al mismo tiempo recordó que “desde el 2015 al 2019 debimos elegir a qué empresa escuchar cuando nos pedían trabajadores porque no nos habilitaban cupos. En cambio, el año pasado, 600 personas consiguieron una fuente laboral. Esa es la muestra de lo que van a hacer los que hablan de achicar”.

Juan Ruggia dejó en claro que “el intendente Luis Castellano nos sigue pidiendo -e insiste- con que las personas deben estar formadas, capacitadas, listas para responder a la demanda de nuestras empresas y en eso trabajamos permanentemente. Y el Centro de Oficios es una muestra de ello”.

“Nuestro equipo de gestión tiene un proyecto de ciudad que está en marcha, se viene trabajando desde hace años y el vecino y la vecina debe tenerlo claro. Hay mucho por hacer y achicando es imposible crecer”.

ARTICULACIÓN

La articulación público-privada entre el Estado y las empresas se produce con la Oficina de Empleo como vehículo: “Nosotros armamos los cursos de formación a partir de un diálogo fluido que sostenemos con el sector empresarial, pero también con las cifras que nos muestra el Censo Industrial y las búsquedas laborales. Desde esas fuentes surgen las demandas del entramado productivo de nuestra ciudad, a las que le hacemos un seguimiento, y observamos qué puestos son los más solicitados por las empresas, así como los menos pedidos que no son ocupados. A partir de toda esa información generamos las propuestas educativas”, expresó el coordinador.

