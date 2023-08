Murió el papá de Cecilia Strzyzowski en el día que su hija hubiera cumplido 29 años

A dos meses de femicidio de Cecilia Strzyzowski, el padre de la joven, Miguel, falleció la noche de este jueves de un paro cardíaco el día que su hija hubiera cumplido 29 años.



El hombre de 54 años había sido hospitalizado de urgencia tras sufrir un infarto este miércoles en el Instituto del Corazón de Resistencia. Allí permanecía con pronóstico reservado.

La única vez que brindó una entrevista a lo largo de estas semanas, lloró por su hija desaparecida y pidió perdón por haber abandonado a la familia hace más de 20 años.

La muerte de Miguel coincidió con un acto que se llevó adelante en el Parque de la Democracia de Resistencia para celebrar lo que hubiera sido el cumpleaños número 29 de Cecilia.

El desgarrador reclamo de la mamá de Cecilia Strzyzowski

Gloria Romero, la mamá de Cecilia Strzyzowski, pidió desconsoladamente que se les mantenga la prisión preventiva a los integrantes del clan Sena. A dos meses de la desaparición de su hija y en el día en que la víctima cumpliría 29 años, la mujer reclamó que se haga justicia “de una vez por todas”.

“Por favor, ayúdenme a que no salgan. Déjenme afuera de la política, pero les pido que esta gente no salga. Ni siquiera tengo el cuerpo de mi hija. Este país tiene que hacer justicia de una vez por todas”, dijo entre lágrimas la madre de Cecilia.

Romero contó que tuvo una comunicación con el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, quien le escribió para coordinar una reunión. “Me dijo que estaba a disposición y que iba a colaborar en todo lo que pudiera para hacer Justicia y que quería comunicarse conmigo como le había dicho al presidente”, detalló.

En esa línea, reveló que se reunirá con Capitanich el próximo jueves 10 de agosto para que esté presente su abogado, Fernando Burlando: “Quería que esté para explicarle algunas cosas técnicas y que no me hagan quedar como una loca por decir que el Ejecutivo me ponía trabas”.

“El gobernador tendría que haber hecho esto desde el primer día. El primer día tenían que estar (Leandro) Zdero y Coqui (Capitanich) para ayudarme y decir ´venimos por esta señora porque es la víctima y le arrancaron un hijo y somos padres´ y dejar todo su entuerto de que estoy con uno u otro. Yo no soy de nadie.”, agregó.

Con informacion de Todo Noticias.