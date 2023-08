La letal frase con la que Coco Sily se despidió de Caramelito Carrizo

Caramelito Carrizo se convirtió en el foco de todos los medios por su separación del Coco Sily. Y es que, la reconocida actriz decidió romper con el humorista a tan solo dos meses de blanquear su relación y eso terminó de sorprender a todos.

Al parecer la famosa se dio cuenta que no era del todo feliz lejos de su ex marido, con quien decidió romper en diciembre. Fue entonces que decidió contactarse con él para poder retomar el vínculo y sanar todas aquellas heridas del pasado.

Fue entonces que tomó la decisión. De hecho, hace algunas horas decidió hablar sobre el gran escándalo en diálogo con Socios del Espectáculo: "No estamos más juntos. Él es una persona increíble. Tenerlo en mi vida fue algo muy importante para mí".

"Tratamos de construir juntos algo muy lindo, que de hecho lo fue pero evidentemente yo no estaba en una circunstancia ideal para eso; finalmente yo tomé la decisión de cortar la relación", decidió continuar Caramelito hace algunas horas sobre el tema.

LA ÁCIDA FRASE DE COCO SILY SOBRE CARAMELITO CARRIZO

Ahora bien, hace algunas horas quien sorprendió a todos con la filosa frase que lanzó contra Caramelito Carrizo. Y es que, la famosa dejó en claro que estaba volviendo a intentar con su ex pareja porque se dieron cuenta que habia cosas por sanar.

Todo se dio cuando el Negro Oro decidió contar que el famoso humorista se comunicó con él para enviarle un mensaje sobre Caramelito Carrizo por su separación: "Coco me puso ‘te amo, Negrito, pero no quiero salir a decir nada. Vos sos mi amigo y te adoro, pero no voy a salir porque me duele. Ella es un sol de persona y espero que le vaya hermoso en su vida’.

Fuente: Paparazzi