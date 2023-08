Juan Cruz Cándido: "Con Larreta está pasando lo mismo que con Maximiliano Pullaro"

El salto a los planos nacionales de Juan Cruz “Cacu” Cándido se descontaba desde que su nombre no apareció en el cierre de listas provinciales. Miembro del círculo más íntimo de Maximiliano Pullaro, su postulación como diputado nacional es uno de los aspectos más salientes del acuerdo que el candidato a gobernador de Unidos para Cambiar Santa Fe tiene con Horacio Rodríguez Larreta. Enfrentará a José Núñez, soldado de Federico Angelini, que irá pegado a la boleta de Patricia Bullrich.

Cándido atendió mientras viajaba a Santa Fe para participar de la sesión de la Cámara baja y encabezar una conferencia de prensa con el resto de la lista en la capital provincial. Venía de una recorrida por Gálvez y Coronda y terminaría su día en Esperanza: territorialidad, el rasgo que destacó a la campaña de Pullaro y del que quieren sacar provecho para la elección nacional.



-Que las elecciones nacionales y provinciales estén intercaladas ¿es una ventaja o desventaja?

-Como ventaja permite emparentar proyectos políticos, que lógicamente deben estar emparentados porque las provincias no somos islas, integramos un proyecto de país. La desventaja es el desorden que genera, la propia dinámica de las campañas y los temas son diferentes, y hay que dividirse en dos personalidades, la provincial y la nacional, lo que puede confundir a la gente.



-¿Qué crees que se puede mejorar en la tarea que llevan adelante los legisladores nacionales santafesinos?

-Te doy un ejemplo concreto: la ley que permite limitar la producción de biodiésel, producción de la que Santa Fe es responsable del 85% del total. Esa ley perjudicó claramente a nuestra provincia en beneficio de las provincias petroleras. Lo llamativo es que ese proyecto fue presentado por un santafesino (en referencia Marcos Cleri). Es un ejemplo de diputados que van a Buenos Aires y se olvidan de defender a Santa Fe, se alinean más a sus pertenencias partidarias o sectoriales. Lo que vamos hacer, y nos lo ha pedido Maximiliano Pullaro, es que el interés que debe primar es el de la provincia, el de su gente, el de sus trabajadores, sus productores.

-¿Qué diferencia a la propuesta de Horacio Rodríguez Larreta en Santa Fe?

-Convivimos en nuestra lista la UCR, el PRO, la Coalición Cívica, el PDP, el partido Uno. Eso nos da diversidad y pluralidad. Además tenemos representación territorial, hay intendentes, dirigentes de la Juventud Radical, trabajadores radicales. Expresa lo que queremos tanto para Juntos por el Cambio como para Unidos para Cambiar Santa Fe: mucho territorio, mucha diversidad y mucho trabajo político.

-Pullaro es muy cuidadoso al hablar de la interna nacional, aunque dijo que personalmente votaría a Larreta. ¿Está bien decir que el pullarismo es la pata santafesina del larretismo?

-Nuestro sector, que es NEO y está integrado a nivel nacional a Evolución, decidió acompañar a la fórmula presidencial de Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales. También lo decidieron otros sectores que integran Santa Fe Puede, nuestro espacio provincial, como parte del PRO, el PDP, el Partido Uno, por lo que todos juntos constituimos la pata santafesina del larretismo.

-Es claro que Bullrich jugó con Losada en las elecciones provinciales, ¿eso puede llegar a ser un impedimento en el caso de que Bullrich gane la interna y tenga que trabajar con Pullaro?

-No, de ningún modo, porque integramos el mismo frente político. Nos sentimos parte de ese frente y vamos a convivir tanto con Larreta como con Bullrich, aunque obviamente aspiramos a que gane Larreta. Hay una relación personal consolidada de Maxi tanto con Patricia como con Horacio, por lo que no hay razón para que no se pueda trabajar de manera conjunta, más aún cuando la característica de Maxi es que hizo una campaña sin descalificar, sin agredir, sin apelar a la desconsideración respecto al resto. Eso facilita mucho las cosas.

-La lista de Bullrich está compuesta por personas que apoyaron la candidatura de Carolina Losada, ¿cómo es la relación después de una campaña provincial dura?

-El 99% de la estructura que acompañó la candidatura de Losada ya está trabajando decididamente en la elección provincial acompañando a Maxi, a la lista de diputados y a los senadores. Si alguien todavía no lo ha hecho, es por una cuestión absolutamente personal. Lo sustancial es que la enorme mayoría de la dirigencia que tiene votos en el territorio está trabajando para que ganemos todos juntos y podamos hacer un gobierno de cambio y transformar la provincia de Santa Fe. Le tocó ganar la interna a Maxi, ahora nos toca a todos juntos ganarle al peronismo. Insisto, la enorme mayoría lo entiende así y para nosotros es un gusto trabajar juntos.

-De esa enorme mayoría, hasta ahora, no participó Losada

-Ya se expresó en su momento, la noche de las elecciones. Entiendo que no está en la campaña porque no está en la provincia.

-Los rumores dicen que las encuestas le dan mejor a Bullrich en Santa Fe, ¿qué tiene que hacer Larreta para ganar?

-Seguir hablando de encuestas a esta altura no es prudente. Prefiero seguir atento a lo que se percibe en la calle, a lo que cuentan los que están en el territorio. Está pasando con la postulación de Larreta algo parecido a lo que pasó con la de Maxi. En la sociedad, al momento de tomar la decisión, priman cuestiones que son las que caracterizan a Larreta: una propuesta de gobierno, un equipo de gestión y trayectoria; decir qué se quiere hacer, cómo se quiere hacer y con quiénes se quiere hacer. Larreta está consolidándose porque el principal sentimiento de la gente es la incertidumbre, entonces busca propuestas que ofrezcan certezas.

Con informacion de Letra P.