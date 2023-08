Fernando Iglesias: «Espero que sea el fin del kirchnerismo y el peronismo corrupto»

Fernando Iglesias arremetió contra Sergio Massa y el peronismo. El legislador nacional tampoco sacó del foco a Cristina Kirchner. Sostuvo que la vicepresidenta no se correrá fácilmente de la escena política a pesar de que el tigrense esté a la cabeza de la coalición. Por otro lado manifestó que Patricia Bullrich está siendo víctima de una operación por su estilo de expresarse.

Uno de los miembros de la lista que lidera Patricia Bullrich no tuvo reparos en embestir al peronismo: «Ha estado sistemáticamente apoyando al kirchnerismo. El kirchnerismo no hubiera sido lo que fue sin los votos peronistas ni los dirigentes peronistas apoyándolo. Espero que sea el fin del kirchnerismo y del peronismo autoritario y corrupto», destacó en LN+.

«Todo lo raro que ha traído a la política Argentina vienen de lejos, vienen de 80 años con diferentes modulaciones. Es «pan para hoy, hambre para mañana». La dilapidación de los recursos públicos, la idea de que el Estado es propiedad de un partido, la grieta que es por culpa de un partido que se cree dueño del Estado», agregó el escritor devenido a político.

Por otra parte, Fernando Iglesias analizó el vínculo que puede tener Cristina Kirchner con Sergio Massa en caso de que sea el elegido: «No confiaría que la va a liquidar. No creo que no haga nada. En 2019 parecía que Cristina se iba a dedicar a los nietos, a tejer escarpines, yo no me confío en Cristina Kirchner«, pronunció.

El dirigente opositor tampoco se animó a vaticinar cómo podría ser la administración de Sergio Massa: «Nunca sabemos qué puede hacer un peronista llegando a la presidencia. Cristina llegó diciendo «la recuperación económica fue de Néstor y ahora viene la calidad institucional». El peronismo fue neoliberal, socialdemócrata, bolivariano», opinó.

Por último, Fernando Iglesias explicó por qué Patricia Bullrich es el blanco preferido del oficialismo a la hora de marcar diferencias electorales: «Nunca fue gratis enfrentarlo. Intentan poner a Patricia en un lugar del que no pertenece. La quieren poner en el lugar de la crueldad, la brutalidad, el fascismo«, sentenció el diputado nacional.

Con información de www.elintransigente.com