Barby Franco detalló cómo será el espectacular bautismo de Sarah, su hija con Fernando Burlando

Barby Franco está entusiasmada con el bautismo de Sarah, la nena que tuvo con Fernando Burlando. Si bien el evento religioso se llevará adelante en diciembre, ella quiere tener todo listo para despreocuparse. “Lo haremos el mismo día de su primer añito. Será el 15 de diciembre y ya lo empecé a armar. El lugar ya lo tenemos y la idea es hacerle algo diferente”, le confió a Pronto.



La modelo recordó el baby shower “fue como un boliche” y admitió que ahora también quiere algo muy original, nunca antes visto. “Tengo ganas de hacerle un altar como de novios. No será en una iglesia sino en una isla que está en un famoso hotel en la zona de Cañuelas y ahí le haré un altar, con agua de fondo”, agregó.

Por último, Barby dijo que aún no eligió a los padrinos de la pequeña, aunque tiene una lista enorme con la que deberán sentarse a debatir junto al abogado. “Eso es muy difícil. No podemos decidirnos aún. La idea es que sean cuatro o seis personas. Lo estamos viendo. Es difícil y me da miedo que se me enoje una amiga si elijo a otra. Me parece que voy a hacer un sorteo porque tenemos 15 nombres, entre hombres y mujeres y nos está costando definirlo”, cerró.



Barby Franco cumplió la promesa que le hizo a la Virgen de Luján junto a su beba Sarah Burlando

Barby Franco es una de las famosas que suele participar de la peregrinación a la Basílica de Luján que se hace todos los años. Junto a Pampita y sus amigas, la modelo usa sus redes sociales para publicar distintos momentos de la caminata y no oculta la emoción que le provoca cumplir con esta costumbre.



Como ella misma supo contar en el pasado, hace tiempo que le pidió a la Virgen poder quedar embarazada y el año pasado cumplió el sueño con la llegada de Sarah, su primera hija junto a Fernando Burlando. Por ese motivo, intenta agradecerle a la figura religiosa cada vez que tiene la oportunidad.



Esta semana, Barby visitó la Basílica de Luján junto a su beba y compartió una postal que había sacado el año pasado, cuando la nena todavía no había nacido. En una de las fotografías la vemos de espaldas, con su hija a upa, contemplando la imagen de la virgen. En la foto siguiente, la influencer sonríe a cámara luciendo su panza de embarazada.

Fuente: Revista Pronto