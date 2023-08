Se dio vuelta: Sergio Massa afirmó que sus críticas al kirchnerismo del 2013 son falsas y están «editadas»

El precandidato a presidente por Unión por la Patria, Sergio Massa, formó su partido y enfrentó al espacio de Cristina Kirchner en 2015. Durante esa campaña electoral, que comenzó en 2013, el ministro de Economía apuntó contra el kirchnerismo y prometió «barrer a los ñoquis de La Cámpora» además de «meter presa» a la exmandataria que afrontaba causas por desvíos de fondos.

Ahora el dirigente se dio vuelta una vez más y aseguró que esas expresiones son falsas y que las editaron desde la oposición: «Es la edición de dos frases distintas, no le tengo miedo a la corrupción, la juntan con la que la voy a meter preso. Hacen la edición de dos frases en una», afirmó el fundador del Frente Renovador en diálogo con El Método Rébord.

«La hicieron muy bien. Hubo un momento que construyeron mucho en redes y revisa el discurso que son dos cosas distintas. Llenamos la cancha de Vélez y habíamos armado una cosa muy potente», completó el precandidato a presidente, que desmintió estas disputas con el kirchnerismo de hace casi diez años, a pesar de que ahora son aliados.

La pelea de Sergio Massa y Cristina Kirchner

Además, el ministro reveló cómo fue su alejamiento del Gobierno luego de ser jefe de Gabinete de Cristina Kirchner: «En el 2013 hubo ruptura. Habíamos armado un grupo de intendentes y en el 2013 nosotros estábamos planteando la PASO, en 2011 ya había planteado diferencias con Scioli como gobernador, sobre todo en seguridad. Hubo un momento en que la situación se tensó y estuve mucho tiempo sin hablar con Cristina«, admitió.

«Casi 5 años y medio peleados estuvimos. Nos volvimos a juntar y le dije ‘nos peleamos porque un día, en un discurso me echaste, me dijiste que vaya a elección’. Yo no, me dijo. En 2013 yo digo que el modelo no es el problema, son los modales. Ella ese día dijo que a los que no le gustan los modales hagan su partido y nos enfrenten en las elecciones. Ahí empezó todo», indicó Sergio Massa.

Con información de www.elintransigente.com