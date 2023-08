Schiaretti: "El Estado nacional es responsable por el narcotráfico, pero mira para otro lado"

"Siempre es bueno estar en Santa Fe" comenzó diciendo el gobernador cordobés Juan Schiaretti, en el marco de su gira proselitista como precandidato presidencial, y acompañando a los integrantes de su lista para diputados nacionales por la provincia, que encabeza el socialista Esteban Paulón.

Acompañado también por Mónica Fein, Pablo Farías y Gustavo Leone, a la hora de las definiciones remarcó el carácter "federal" y "antigrieta" de su propuesta, dos factores que, a su entender, han determinado el fracaso de las últimas gestiones de gobierno.

"Le pido a todo el pueblo de Santa Fe que votemos por un representante del Interior productivo, que me apoyen a mí, que apoyen a Esteban Paulón y nuestros candidatos, porque somos la expresión de eso. Hasta ahora todos los presidentes piensan el país en función del AMBA y no del Interior, y esto tiene que cambiar en Argentina", definió.

En ese contexto, marcó que "la Región Centro tiene que continuar, y creo que va a continuar más allá de quienes resultan electos gobernadores en Santa Fe y Entre Ríos, porque ya es un patrimonio de los habitantes de las tres provincias. Y vamos a seguir trabajando juntos, como lo estamos haciendo con el acueducto desde Santa Fe a San Francisco, que ya está a punto de adjudicarse.

Y ya hemos iniciado con el Fondo Saudí las gestiones por el segundo tramo, y va a financiar unos 100 millones de dólares. Esto es una obra estratégica para el oeste de Santa Fe y para Córdoba, llegando en la primera etapa a San Francisco y después los cordobeses nos encargaremos de que vaya más allá".

En ese contexto, marcó que "la Región Centro tiene que continuar, y creo que va a continuar más allá de quienes resultan electos gobernadores en Santa Fe y Entre Ríos, porque ya es un patrimonio de los habitantes de las tres provincias. Y vamos a seguir trabajando juntos, como lo estamos haciendo con el acueducto desde Santa Fe a San Francisco, que ya está a punto de adjudicarse.

Y ya hemos iniciado con el Fondo Saudí las gestiones por el segundo tramo, y va a financiar unos 100 millones de dólares. Esto es una obra estratégica para el oeste de Santa Fe y para Córdoba, llegando en la primera etapa a San Francisco y después los cordobeses nos encargaremos de que vaya más allá".

"Creo que el otro el otro elemento clave es que tenemos que nombrar más miembros de las fuerzas federales, al menos 15.000 gendarmes, policías federales, miembros de la Prefectura Naval y la Policía Aeroportuaria, para que estén en todo el territorio nacional combatiendo este flagelo", añadió.

En tercer lugar, apuntó que "habrá que hacer las reformas adecuadas para que haya cárceles de máxima seguridad. Para que los capos narcos no sigan dirigiendo su imperio desde la cárcel. Y el cuarto elemento es la investigación de los lavados de activos. Mientras no le podamos bloquear el manejo de las multimillonarias cifras que ganan los narcos, se va a consolidar su imperio criminal.

"Y agrego otro andarivel, que nosotros aplicamos en Córdoba y que vimos que lo aplicó la ciudad de Medellín. Con consejos de seguridad ciudadana, donde en las barriadas populares de las grandes ciudades esté el Estado provincial, la Municipalidad, la Policía local, los centros vecinales, las organizaciones sociales. O sea, una malla social para evitar que los narcotraficantes se hagan dueños de las barriadas populares. Eso a nosotros en Córdoba nos dio resultado, con 85 consejos barriales a los que acompañamos con las obras necesarias", completó.



Federalismo

Tras repasar las desigualdades que surgen de la visión centralista en el diseño de subsidios para servicios esenciales, como transporte, agua y energía, en desmedro del interior y en beneficio del AMBA, marcó que "hasta los impuestos que pone el gobierno nacional perjudican al interior productivo", con particular relevancia de las retenciones agropecuarias.

"Creo que soy el único candidato que lo dice con todas las letras: hay que eliminar las retenciones a la exportaciones agropecuarias, y lo vamos a hacer en cuatro años. El 10 de diciembre, si los argentinos nos eligen, las vamos a bajar un 25 %. Y así, hasta eliminarlas", prometió.

"La verdad es que mienten aquellos que dicen que no se pueden bajar porque se funde el tesoro. En realidad está estudiado que por cada dólar que baja la recaudación por las retenciones, automáticamente suben 67 centavos de dólar otros impuestos".





Del mismo modo, "nosotros expresamos la voluntad de acabar con la maldita grieta, que tanto daño nos hace a los argentinos. La grieta que puso en marcha Cristina Kirchner hace 12 años, que la continuó Macri, y que hizo que fracasara el gobierno kirchnerista anterior, el gobierno de Macri y el actual. Y fracasaron tanto que hoy el ingreso promedio de los habitantes de nuestra Argentina es menor que el del año 2012. Esta es la realidad, y la grieta es negocio de los políticos que la practican, que no son todos, y la desgracia de la gente".

"Nosotros queremos que Argentina sea normal, no que vivamos como perros y gatos peleando, inventando cosas, atentando como atenta el kirchnerismo contra las instituciones. En Córdoba jamás haríamos juicio al Tribunal Supremo, ni dejaríamos de cumplir un fallo, ni atentaríamos contra la libertad de prensa, como tampoco les cambiamos las reglas de juego a los empresarios. Jamás espiamos a nadie ni los perseguimos. Queremos la pluralidad de ideas, que es lo que enriquece a la sociedad y un federalismo en serio".



FMI y precio del dólar

"En primer lugar Argentina tiene que tener prudencia fiscal que es uno de los problemas crónicos de Argentina. En 60 años solamente dos tuvimos equilibrio fiscal. Y la falta de equilibrio fiscal es la que origina la alta inflación en el país, que pide prestado porque gasta más de lo que le ingresa. Hasta que no le prestan porque no devuelve, y ahí activa la maquinita", definió Schiaretti.

Por otra parte, marcó que "el FMI hasta hoy no le cobró ni un dólar al kirchnerismo, o sea que tiene una actitud completamente laxa. Pero el gobierno lo único que hizo fue tomar medidas que empeoraron la situación económica".

Con informacion de El Litoral.