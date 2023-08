Patricia Bullrich: "Pullaro es nuestro candidato, será el nuevo gobernador"

La precandidata a presidenta de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, realizó un acto en el céntrico Parque España de Rosario en el marco de sus últimas recorridas de campaña. Avisó que si es presidenta irá a fondo “sin medias tintas”, pidió militar el voto de acá al domingo, y repartió picante tanto para su rival en la interna, Horacio Rodríguez Larreta, como para el precandidato de Unión por la Patria, Sergio Massa en su talón de aquiles: la inflación.

“Si vamos a medio camino y a medias tintas, vamos a retroceder como en estos cuatro años. Un cambio, contundente, a fondo, sin medias tintas”, repitió una vez más, en una forma de oponerse a Larreta que se muestra moderado. En cambio, la exministra de Seguridad plantea orden y shock, tal como quiere Mauricio Macri, quien le dio su apoyo en estos días.

Con un evidente cansancio propio de una campaña agotadora con muchos viajes, Bullrich primero se presentó en la Fundación Libertad, think thank liberal que sirve de plataforma para el macrismo. Allí confirmó que ya tienen alquilado un búnker para mostrarse con Larreta el domingo a la noche pero aclaró que no es una sede compartida, sino transitoria. Cada uno tiene su lugar.



En la Fundación se reunió con dirigentes que apoyan su candidatura, desde el sector de la senadora Carolina Losada que estuvo presente, Federico Angelini, Ricardo López Murphy, partidos menores como la Ucedé y Unir. Incluso representantes del intendente rosarino Pablo Javkin, como el diputado Ariel Bermúdez y el secretario de Desarrollo Social municipal, Nicolás Gianelloni, a pesar de que en las últimas horas desde el Palacio Municipal habían informado que Javkin no apoyaría ninguna precandidatura en particular. El pullarismo estuvo ausente en una sintonía que parece estar aún madurando.

Interna santafesina

Igualmente, en una conferencia de prensa posterior, Bullrich apoyó públicamente al candidato de Unidos para Cambiar Santa Fe a la gobernación, Maximiliano Pullaro, por más que en la campaña se jugó por Losada. Los puentes siempre estuvieron. “Oficialmente él es nuestro candidato y lo vamos a apoyar. (...) Santa Fe viene durmiendo la siesta. El próximo gobierno deberá ser rápido y Pullaro es eléctrico, así que ayudará a eso”.

“Acompañar a Carolina es importante. Jugó una partida y en la política se gana y se pierde, y hay que aprender. No es el fin de nada”, dijo para matizar. “Yo hablé con ella y con Pullaro, y estoy convencida que ese encuentro se va a dar y que será importante para Juntos por el Cambio”, dijo en relación a la foto entre ambos, algo a lo que la senadora dijo que no se prestaría, ganase o perdiese. Pasadas ya dos semanas de las elecciones la senadora entiende que el que gana es el que convoca.

Dardos a Massa y Larreta

“Que el ministro de Economía diga que empezará a trabajar contra la inflación a partir del 10 de diciembre parece un chiste. Igual, no sé dónde estará Massa el 11 de diciembre. Es una falta de respeto. ¿Para qué es ministro?”, dijo en la conferencia de prensa, pero un rato después, en el coqueto Parque España, sacó el tema nuevamente ante unas 1.000 personas.

“Hoy vino Massa acá y dijo que trabajará cuando sea presidente. La verdad es que no es ministro ni será presidente. Ministro Massa: deje de gastar. Ministro Massa: trabaje ahora, ahora queremos soluciones”, disparó.

También trajo a colación una vieja crítica para Larreta, su competidor en la interna, que por más que se acercaron posiciones con foto intermediada con Macri, las diferencias continúan. Apenas subió al escenario recordó que en Rosario se cerró la caravana del Sí se puede y el banderazo anticuarentena en el Monumento a la Bandera. “Acá hicimos un banderazo contra una cuarentena eterna que destruía la libertad y salimos a defenderla cuando otros se escondían y no daban la cara”.

Con información de Letra P, sobre una nota de Facundo Borrego