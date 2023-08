Elecciones 2023: a diferencia de CABA, en Santa Fe hay 27 boletas presidenciales confirmadas

La Secretaría Electoral de Santa Fe confirmó que el próximo domingo 13 de agosto, cuando se celebren en todo el país las elecciones PASO, en el cuarto oscuro los santafesinos tendrán 27 boletas para elegir presidente y vicepresidente de la Nación. Hasta el momento, no ocurrirá lo mismo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

De las 27 fórmulas que presentan precandidatos a la Presidencia, hay cuatro listas del "Frente Principios y Valores" que no presentaron las 20 mil boletas testigos en CABA, por lo que no competirán —hasta el momento— en ese distrito. Sí lo harán en el resto del país. La única lista que competirá en CABA por el "Frente Principios y Valores" es la lista "Tierra Techo y Trabajo" de Guillermo Moreno y Leonardo Fabre. Es decir, solo en CABA, Moreno hoy no tiene interna.

Las listas de ese frente que hasta el momento no compiten en CABA son: Eliodoro Martínez (presidente) - Vicente Souto (vice); Jorge Olivier (presidente) - Ezequiel Britos San Martín (vice); Carina Bartolini (presidente) - Mabel Gómez (vice) y Paula Arias (presidente) - Walter Vera (vice). En Santa Fe, estas fórmulas sí aparecerán en el cuarto oscuro.

La decisión de bajar estas cuatro listas de la interna del "Frente Principios y Valores" en CABA, fue de la jueza María Servini, ya que no se presentaron las 20 mil boletas testigos. Sin embargo, los precandidatos apelaron con un recurso y se definirá en las próximas horas si se las puede votar o no en CABA.

La secretaria nacional electoral de Santa Fe, Magdalena Gutiérrez, explicó en AIRE que estas listas "se bajaron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero en la provincia de Santa Fe siguen siendo candidatos porque acá presentaron todas las boletas oficializadas como corresponden". Y agregó: "Lo que pasa es que, generalmente, estas cosas pasan en distritos más chicos".

"En principio, lo que se tiene que resolver es para Capital Federal. Nosotros acá en la provincia de Santa Fe estamos con los 27 candidatos sin conflictos, sin ningún problema. Pero puede generar una confusión", señaló.

"Todo esto se tiene que resolver en el transcurso de este miércoles sí o sí, porque la Cámara tiene 24 horas para resolverlo", explicó Gutiérrez.

¿Se bajó Julio Bárbaro como precandidato a presidente?

Al ser consultada sobre si la precandidatura a presidente de Julio Bárbaro en la interna de "Liber.Ar" se mantiene en todo el país, luego de que el miércoles 2 de agosto el peronista dijera que debió bajar su candidatura por irregularidades en la impresión de sus boletas, Gutiérrez explicó que el caso de Bárbaro no es oficial.

"La lista que se bajó voluntariamente es la de Julio Bárbaro. Pero lo hizo únicamente en los medios. Oficialmente, sigue siendo precandidato a presidente", explicó la funcionaria.

"En la provincia de Santa Fe vamos a llegar con 27 precandidatos a presidente. La jueza Servini lo intimó a Julio Bárbaro a que manifieste lo que manifestó en los medios. Pero, por ahora, sigue siendo precandidato", contó.

El pasado 5 de agosto, la jueza había notificado que la candidatura de Bárbaro (lista C) y las otras dos listas A y B que compiten en la interna de la alianza "Liber.Ar" solo se bajaban del distrito Capital Federal, pero que continuaba en el resto del país. Ahora, Bárbaro dice que no competirá por la presidencia, pero no es oficial.

En el mismo escrito, Servini también bajó las listas A, B y C del Partido Proyecto Joven en el distrito Capital Federal.

Con informacion de Aire de Santa Fe.