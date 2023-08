El secretario de Seguridad de Lanús apuntó contra la Justicia: “Son siempre los mismos, 15 mocosos que entran y salen de prisión”

El precandidato a intendente de Lanús y actual responsable del área de Seguridad del municipio, Diego Kravetz, se mostró enfurecido por el crimen de Morena Domínguez, la niña de 11 años que fue asesinada por motochorros cuando ingresaba a su escuela esta mañana. “Son siempre los mismos, 15 mocosos que entran y salen de prisión”, se quejó el funcionario comunal.

Sus declaraciones ocurrieron en el marco de una entrevista con TN, en la que quien también se desempeña como jefe de Gabinete del distrito -y que diariamente se pronuncia sobre la problemática de la inseguridad- admitió estar indignado con el hecho y criticó el accionar de la justicia, a la cual acusó de dar lugar a la repitencia de delitos por la falta de penas más duras contra los delincuentes.

“Este tema acá es gravísimo, porque acá los conocemos con nombre y apellido. Y mirá, me animo a decírtelo televisión: yo lo voy a ir a buscar, por supuesto. Porque aparte estoy indignado y estoy loco por la situación. No me gustaría decirlo así, pero te digo, casi con certeza, que sé dónde lo van a encontrar. Pero con certeza”, señaló Kravetz.

El precandidato a jefe comunal de Lanús afirmó que los que cometen este tipo de ilícitos “son siempre los mismos” y que se trata de un grupo de motochorros que “entran y salen” de prisión.

“El que mató a Morena no tiene mucha más edad que ella: ¿por qué, entonces, ella tiene que estar muerta y él vivo con su moto?”, dijo enfatizando su enojo.

En este sentido, minutos después de sus dichos, se confirmó el arresto de M.A, un menor de 14 años, que está acusado de ser uno de los delincuentes que mataron a la niña tras asaltarla en la Escuela N°60 en Villa Giardino, Lanús Oeste.

Sobre el homicidio, Kravetz señaló: “Nosotros tenemos infinidad de casos de delito urbano que la justicia de menores no puede lograr entender que son repetidas las situaciones. Y que si no sacás a los chicos del barrio, lo que terminan haciendo es al final del camino o muriendo o haciendo eso, que es matar a Morena”.

Y agregó: “Estos son una repitencia de personas. No es que estamos peleando contra Al Qaeda. Estos son máximo quince mocosos que los tenemos, porque recontra conocidos. Sabemos las cosas que hacen. No sabemos ya cómo explicarle a la justicia que nos tiene que haber detenido”.

Finalmente, al ser consultado sobre de quién es la responsabilidad de la inseguridad en la zona, quien se postula a la intendencia de Lanús explicó: “La constitución de la provincia de Buenos Aires lo que dice es que la responsabilidad de la seguridad de la provincia de la gobernación. Ahora, todos los municipios y gobiernos fuimos implementando medidas para complementar lo que hacía Provincia, porque no, obviamente, no alcanza”.

El crimen de la niña en Lanús

Morena Domínguez, de apenas 11 años, fue asesinada por motochorros cuando ingresaba a su escuela, la Almafuerte N°60, en la calle Molinedo al 3200, en Villa Giardino, zona de Lanús Oeste.

Según información policial a la que accedió Infobae, dos delincuentes a bordo de una moto la abordaron para robarle su mochila. En el episodio, la víctima sufrió un golpe en la cabeza. Se solicitó una ambulancia al 911, que según el reporte policial llegó con demora. Así, se descompensó en el lugar.

El personal del SAME la trasladó al Hospital Evita, a donde llegó a las 8:30 y falleció a las 9:20 por un paro cardiorrespiratorio producto de las heridas que sufrió. El director médico del hospital, Javier Maroni, detalló que la niña llegó inconsciente y con muchas lesiones de gravedad.

“Luego de realizarle maniobras de reanimación se logró estabilizarla, se la trasladó a terapia intensiva pediátrica, pero finalmente falleció. Para nosotros fue producto de un trauma craneoencefálico grave, algo que deberá ser confirmado por la autopsia”, añadió Maroni.

Con información de www.infobae.com