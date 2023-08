Se negaron a declarar los dos acusados por el crimen de Morena

Mientras la familia de Morena Domínguez, la nena de 11 años asesinada a golpes en Lanús Oeste por motochorros que le robaron el celular, despedía sus restos junto a parientes, amigos, vecinos e integrantes de comunidad educativa de la escuela Almafuerte N°60 frente a la que la mataron; los hermanos Madariaga se negaron a declarar ante la fiscal Silvia Bussone, confirmaron fuentes judiciales a Infobae.

Se trata de Miguel Ángel (28) y Darío (25) Madariaga, quienes este jueves eligieron el silencio cuando estuvieron ante la titular de la UFI N°7 del departamento judicial de Lanús. El primero en ser indagado fue el mayor. Luego, el menor eligió el mismo camino que su hermano. No decir nada. Ambos son representados por un defensor oficial.

Ambos sospechosos están detenidos por los delitos de homicidio en ocasión de robo y encubrimiento, ya que la moto usada para atacar a la nena tenía un pedido de secuestro por robo del día anterior, que también tramitaba en la fiscalía de Bussano. Justamente, ese vehículo fue secuestrado en el lugar que alquilaba uno de los detenidos, junto a otras personas.

Mientras tanto, se busca el celular que le robaron a Morena, con tareas a cargo de la DDI de Lanús de la Policía Bonaerense. Fuentes del caso indicaron a este medio que “hay indicios del destino del aparato”.

El primero de los hermanos Madariaga que fue detenido lo encontraron en el barrio Acuba, pero no en el lugar que alquilaba y donde estaba la moto utilizada en el asalto a Morena. Sí con él hallaron los cascos que usaron en el ataque que culminó con el crimen de la nena.

En tanto, al otro detenido lo capturaron en las inmediaciones de Puente Alsina. Una de las hipótesis asegura que fue el encargado de internar vender el celular de la víctima. Si bien hay indicios de dónde puede estar, el teléfono de Morena no fue encontrado.

El padre de Morena, Hugo, indicó que el teléfono “solo se activa por wifi”, lo que da a entender que no tenía un plan de datos. Ese es un obstáculo, ya que al no andar el chip no puede ser rastreado por activaciones en impactos de antenas de celdas. En sus redes sociales, la menor se mostraba con al menos dos aparatos distintos.

Miguel, el mayor de los hermanos, nacido en 1997, había sido excarcelado en marzo de este año tras ser detenido por violación de domicilio y resistencia a la autoridad. Antes había sido imputado por encubrimiento. Ambas causas tramitaron, según fuentes municipales, en la UFI N°7. El menor había sido imputado en varias ocasiones por tenencia de estupefacientes para consumo personal.

Silvia Bussano, fiscal del caso, aseguró en el programa Argenzuela, conducido por Jorge Rial en Radio 10. “Hubo varias líneas investigativas en la causa de la muerte de Morena, no sólo se plantea una hipótesis. Con la prueba que se ha incorporado hasta el momento, tenemos a los dos sospechosos”

Una versión indicaba que los Madariaga cambiaron el celular por drogas. “No consta en la causa que hayan cambiado el celular por paco. Y al momento de ser detenidos no tenían droga encima”, continuó la funcionaria judicial.

En el mediodía de este jueves, en tanto, una multitud llegó a la casa de Villa Caraza del padre de Morena para despedir a la nena, quien fue velada allí. Luego, el cortejo partió hasta el cementerio de Lanús, donde sus restos descasan. Pero, en el camino, el coche fúnebre frenó en la escuela a la que iba la chica y sacaron parte del cajón para una despedida: las escenas de sus compañeros quebrados en llanto fueron desgarradoras.

