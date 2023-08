Sergio Massa: “El domingo elegimos entre trabajo, producción y educación o ajuste, devaluación y represión”

El precandidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, aseguró que en las elecciones del próximo domingo los argentinos deberán “elegir entre trabajo, producción y educación o ajuste, devaluación y represión”. El ministro de Economía habló en el salón Belgrano del Ministerio de Economía poco después de grabar el anuncio del último aumento en las jubilaciones, que derrama en otros planes y beneficios sociales. “Los jubilados son nuestros héroes”, dijo en un tramo del reportaje. Faltaban poquitas horas para que se agote el tiempo de la campaña y cada minuto valía más que dos. En la charla, el ministro-candidato buscó proyectar un mensaje de futuro: “Quiero un país de paz, trabajo y producción”, expresó.

En la entrevista con Infobae, Massa habló del crimen de Morena Domínguez, la nena de 11 años que fue asesinada por motochorros a metros de su escuela. Es un caso que generó tanta conmoción que empujó a los políticos a declarar el abrupto final de la campaña. Aseguró que la lucha contra la inseguridad exige acuerdos políticos que le den continuidad a decisiones de Estado y admitió que la falta de un régimen penal juvenil es una deuda pendiente, al igual que enfrentar de manera eficaz el flagelo indomable del narcotráfico. Mencionó que para frenar ese drama hay que, en simultáneo, atacar la ruta del dinero narco y tratar a los adictos, principalmente jóvenes que caen en la marginalidad y que terminan cometiendo delitos aberrantes.

Entre los anticipos que dio Massa se destacó la puesta en marcha de una unidad especial en Rosario para “perseguir el dinero del narcotráfico”, que estará integrada por personal de Aduana, Banco Central, Comisión Nacional de Valores, y la UIF (Unidad de Información Financiera). También que analiza con los gremios otorgar una “suma fija” para los sueldos e ingresos más bajos, pero sin afectar las paritarias. Y que pondrá en marcha medidas para “dar certidumbre” a la economía y los mercados en el día después de las PASO.

“La lucha contra la inseguridad, y el caso de Morena lo demuestra, primero tiene que ser una política de Estado; segundo, no puede tener banderas políticas, porque en Lanús se da el caso de que gobierna la oposición, que en la provincia gobierna el oficialismo”, afirmó el ministro candidato, quien admitió que la cuestión de la edad de imputabilidad de los menores “es un factor a discutir, pero no el único”.

Sobre la cuestión del dólar, Massa afirmó que “siempre hay especulación en los procesos preelectorales. Mucho más, cuando hay actores del sistema financiero que tienen preferencia política y que encima se encuentran frente a la oportunidad de que le pueden generar inestabilidad a un ministro de Economía-candidato”.

El precandidato de Unión por la Patria afirmó que “no cree en eso que dice la oposición que somos una sociedad fracasada, ni un país de mierda, la Argentina es un gran país. Este último año tuve la oportunidad de interactuar con chinos, con Estados Unidos, con cataríes, con europeos, y si hay algo que aprendí es que fuera de la Argentina nos valoran muchísimo. Valoran nuestros recursos, nuestra extensión, la capacidad de nuestra gente”. Y embistió contra Mauricio Macri, a quien le recordó que instauró en la Argentina “el cepo del acuerdo con el Fondo. Dejó un perno de 45.000 millones de dólares”. Además, vinculó las descalificaciones que lanza en su contra a que él por haber puesto límites al blanqueo de dinero de sus familiares, durante la gestión de Cambiemos.

De todos modos, admitió que hubo en sectores del electorado que votó en la elección pasada al oficialismo una decepción por los malos resultados que tuvo la administración de Alberto Fernández y Cristina Kirchner: “En el 2019 generamos una esperanza, pero por diferentes razones esa esperanza no se cumplió y el Gobierno no le supo contar a la sociedad por qué pasó eso. No haber podido cumplir generó desilusión. Yo le diría a esos argentinos que lo peor que puede pasar es que porque ellos se queden en la casa volvamos al pasado”.

De todos modos, advirtió que la oposición plantea “endeudamiento, ajuste y represión”, mientras que “Argentina lo que necesita es un modelo de trabajo, producción y educación, que la haga crecer. La comparación es muy simple: o (el domingo) elegimos por el trabajo, la producción y la educación o elegimos por el ajuste, la devaluación y la represión. Yo quiero un país de paz, de trabajo y de producción”.

* Para www.infobae.com