¿Cuáles son los documentos válidos para votar en las elecciones PASO 2023?

En las elecciones 2023 en Argentina, los ciudadanos deben elegir presidente, vicepresidente, senadores y diputados nacionales, y parlamentarios para el Parlasur. Habrá una primera instancia en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 13 de agosto. Allí se definirán las coaliciones políticas y las listas de candidatos que puedan presentarse en las elecciones generales del 22 de octubre. En caso de que ningún candidato obtenga en esa ocasión más del 45% de los votos o 40% con una diferencia de 10 puntos del segundo, habrá balotaje el 19 de noviembre.

De acuerdo al cronograma electoral oficializado por el gobierno, el 14 de julio se publicará el padrón electoral definitivo, por lo que los ciudadanos podrán buscar sus datos y obtener información necesaria al momento del sufragio, como el lugar y la mesa de votación previstos para las PASO.

Cabe recordar que, tanto figurar en el padrón electoral como contar con los documentos necesarios para poder votar el día de los comicios son requisitos indispensables para poder sufragar.

¿Cuáles son los documentos válidos para votar en las elecciones 2023?

De acuerdo a la información difundida por la Cámara Nacional Electoral, los documentos válidos para votar en las elecciones 2023 son:

-Libreta cívica

-Libreta de enrolamiento

-DNI (libreta verde)

-DNI (libreta celeste)

-DNI tarjeta de la libreta celeste con leyenda “no válido para votar” y sin especificación de ejemplar

-DNI tarjeta

Por otra parte, es importante señalar que se debe votar con el documento cívico que figura en el padrón electoral, o con una versión posterior del mismo. Si se concurre a votar con un documento anterior al que consta en el padrón no se podrá emitir el voto. Además, el DNI en el celular no es válido para votar.

¿Puedo votar con la constancia de DNI en trámite?

Es probable que, en los casos de robo o de extravío de DNI, los electores se pregunten si pueden votar con la constancia del DNI en trámite. En este caso, el Ministerio del Interior es categórico y señala que no, porque no se considera probatorio de la identidad ningún comprobante de documento en trámite.

¿Qué hacer si perdí o me robaron el DNI?

En caso de haber perdido el DNI o de que se lo hayan robado en vísperas de las elecciones, no podrás emitir tu voto, ya que no podrá acreditar su identidad a las autoridades de mesa el día de la votación. Por eso, si tenés entre 18 y 70 años y no podés votar el día de la elección, debés justificar tu ausencia con la denuncia policial de robo o extravío de DNI ante la Secretaría Electoral del Juzgado Federal del distrito que corresponda, dentro de los 60 días posteriores a las elecciones.

Los electores pueden consultar su situación en el sitio web del Registro Nacional de Infractores del Deber Votar.

Además, de acuerdo a lo establecido en el artículo 11 del Código Electoral, el elector también puede pedir amparo al juez federal con competencia electoral para que le sea entregado su documento cívico retenido indebidamente por un tercero.

¿Qué pasa si no voto en las PASO 2023?

El voto en Argentina es obligatorio para los mayores de 18 años y los menores de 70. Quienes no emitan su voto en las PASO deberán justificar su ausencia frente a la Justicia Electoral Nacional en un lapso de 60 días ante el Registro Nacional de Infractores al Deber de Votar para evitar multas y sanciones.

De no asistir a votar, las sanciones económicas en las PASO varían entre 50 y 500 pesos para los electores mayores de 18 años y menores de 70, teniendo un periodo de “60 días de la respectiva elección” para justificar la ausencia.

No obstante, las multas por no emitir el sufragio en las PASO quedan fijadas de la siguiente manera: si el elector no tiene infracciones previas sin regularizar deberá abonar $50, si tiene 1 infracción previa será de $100, con 2 infracciones previas sin regularizar el valor llegará a los $200.

Cabe mencionar, que si el votante tiene 3 infracciones previas sin regularizar tendrá una multa de $ 400, mientras que si el votante tiene 4 o más infracciones previas sin regularizar ascenderá a $500.

Además, quien no asista a votar no podrá ser designada o designado para desempeñar funciones o empleos públicos durante 3 años a partir de la elección. Quien no pague la multa no podrá realizar gestiones o trámites ante los organismos estatales nacionales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante un año.

Con información de www.infobae.com