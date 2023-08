La impactante información que Ventura compartió por primera vez acerca de Rial: “Me pidió a mi hijo Antoñito para…”

Después de los intensos enfrentamientos entre Rial y Ventura en semanas recientes, el 8 de agosto marcó la mediación judicial. Rial presentó una denuncia por las entrevistas de su hija Morena en América y asistió a los tribunales.

El viernes 11 de agosto, Luis Ventura estuvo en "LAM" y compartió, por primera vez, una información sobre su vínculo con Rial y la situación que lo distanció de "Intrusos", relacionada con su hijo más joven. "Yo no lo critico, ni lo odio, le estoy devolviendo la que él me tiró. Yo no veo mal que me haya echado – de América TV- sabes qué veo mal, que en el mano a mano, donde me pide a mi hijo para ponerle su apellido, me licencia”.

Ante la inesperada pregunta, Yanina Latorre volvió a consultar si era cierto que Rial quería poner su apellido al niño, a lo que Ventura respondió contundentemente. “Me dijo que se lo diera, me pidió a Antoñito para criarlo él. Yo le dije ‘Jorge no entendés nada’. Digo esto por primera vez para que entiendan”, confesó Ventura.

Fuente: Ratingargentina