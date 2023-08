Patricia Bullrich, tras la victoria: "Ahora vamos todos juntos a ganar las elecciones generales"

La precandidata a presidenta por Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, adelantó que su rival en las PASO, Horacio Rodríguez Larreta, se comunicó para para felicitarla por la victoria en la interna de esta noche. "Me llamó para felicitarme", dijo.

Cerca de las 23.30, la candidata triunfante de la interna salió a escena en el búnker cambiemita que la fuerza opositora montó en Parque Norte y agradeció a los fiscales y a los votantes por la jornada electoral. "Hoy tenemos motivos para celebrar juntos. Y estos motivos tienen que ver con la oportunidad que nos han dado de conducir y liderar un cambio profundo para la Argentina", que "deje atrás para siempre la corrupción" y "abra paso a la austeridad".

Para la candidata presidencial de JxC, la victoria de este domingo es "un paso importante" en medio "de esta angustia" que atraviesa a todo el país. "Nos emociona y nos abre una esperanza", afirmó.

A continuación no dudó en asegurar que Juntos por el Cambio "ha hecho una gran elección en toda la Argentina" y aprovechó para agradecerles "de corazón a Larreta y (Gerardo) Morales por su trabajo en esta elección".

"Juntos hemos hecho crecer a Juntos por el Cambio. Ahora los vamos a convocar a todos juntos para ganar las elecciones generales", adelantó, para "ser el gobierno que le cambie la vida a los argentinos".

Por último le agradeció también "a nuestro presidente" Mauricio Macri y felicitó "a (Javier) Milei por la elección enorme que hizo, porque hizo un aporte al debate".

Larreta llamó a Bullrich para felicitarla

Más temprano, la ex ministra de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri confirmó al canal TN que el jefe de Gobierno porteño admitió la derrota. "Me llamó. Me felicitó y estamos coordinando todo", dijo respecto del contacto que mantuvieron recientemente tras los datos recibidos por los fiscales de JxC.

Ante la consulta sobre la performance electoral de Javier Milei, candidato presidencial de La Libertad Avanza, reconoció que "hizo una muy buena elección", de acuerdo a los boca de urna, y añadió: "Defendió muy buenas ideas".

Esta mañana la precandidata a presidenta de Juntos por el Cambio tuvo inconvenientes a la hora de votar cuando concurrió al predio de Palermo de la Sociedad Rural Argentina (SRA). Allí debió realizar el procedimiento siete veces.

"La votación en la Ciudad de Buenos Aires, un desastre", calificó Bullrich el sistema implementado en la Ciudad de Buenos Aires. En este marco, la precandidata explicó que intentó votar siete veces hasta que finalmente, en el octavo intento, pudo emitir su voto.

Con información de www.ambito.com