Perotti, sobre Milei: "No estoy muy sorprendido"

"Lo he dicho muchas veces: no me enojan personajes como Milei; en todo caso, con quienes hay que enojarse es con los actores políticos que no están dando respuestas", advirtió el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti.

El titular del Ejecutivo provincial habló con periodistas en la ciudad de Sunchales, en el oeste santafesino, tras inaugurar equipos para hospitales y anunciar más inversiones en salud pública.

"Yo no estoy muy sorprendido, quizás porque uno tiene la posibilidad, a veces, de ver algunas encuestas y de analizar con alguna gente que hace estudios los comportamientos y las expectativas", respondió el jefe de la Casa Gris ante un comentario sobre los inesperados resultados de las Paso y el triunfo de Javier Milei, a nivel nacional y en la provincia de Santa Fe.

Crisis y enojo

"Hay sin duda, un momento difícil, un momento de crisis. Cuando hay situaciones difíciles, hay enojo hacia la política y sobre todo en la referencia más directa en la política de los últimos gobiernos. Creo que Milei tenía y tiene la alternativa de poder mostrarse como lo nuevo, y no ha sido responsable directo de alguna de las instancias que no satisfacen hoy al pueblo argentino", reflexionó.

A sus pares dirigentes políticos, de su espacio y de otras fuerzas, les recomendó: "tenemos que leer lo que ha ocurrido y es que cuando la política se distancia mucho de la gente, y... yo lo he dicho en muchas declaraciones, ya de hace un año y algo atrás, ante una pregunta sobre el ganador de anoche. Dije que a mí no me enojaban personajes como Milei. Que, en todo caso, con quienes hay que enojarse es con los actores políticos que no están dando respuestas" que espera la sociedad.

Dijo que no es bueno enojarse "con alguien que llega y la gente lo escucha", porque si lo hace es "porque a la gente no se le está dando respuestas, ¿no?".

"Nuevos actores"

Subrayó que "en un proceso democrático" existen "nuevos actores" que surgen "cuando la política se encierra mucho en sí misma y se cierra a la incorporación de aire fresco de otras ideas y de otras discusiones".

El jefe de la Casa Gris se mostró esperanzado. "Creo -dijo- que ahora viene una etapa en la que cada uno (cada fuerza política) ordenó" sus candidatos. "Bueno, vamos a los esquemas más serios, cómo vamos a trabajar con más atención sobre qué hay detrás de algunas expresiones (de Milei) que pueden ser interesantes o entusiasmantes".

En ese proceso preelectoral, "ojalá se profundice la discusión de qué país propone cada uno de los candidatos. Ahora ya en firme definidos los frentes, para que haya un esquema de acuerdo para cuidar la industria y el empleo nacional, para tener un acuerdo que garantice un piso mucho más alto de coincidencia entre las fuerzas políticas de cómo enfrentar la inseguridad y el narcotráfico. Sería un paso para todos los argentinos seguramente muy bien valorado", señaló.

Visita

En Sunchales el gobernador habló de la inversión en salud, en especial en el uso de nuevas tecnologías para la atención de los pacientes y en equipos de informática para la prevención. Sostuvo que lo hecho ha permitido disminuir los traslados y las derivaciones de pacientes del sector público al privado.

Enumeró las licitaciones e inversiones hospitalarias en Rafaela, San Javier, Firmat, Vera, Venado Tuerto y Reconquista, así como para que pronto tenga un edificio propio el Amílcar Gorosito en Sunchales.

Destacó el equipamiento "para toda la zona, desde el departamento 9 de Julio, San Cristóbal y Castellanos", en "cada uno de los centros de salud importantes, para la constitución de redes para su vinculación".

Con informacion de El Litoral.