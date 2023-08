Julieta Poggio se sinceró sobre su separación de Lucca Bardelli: "No me sentí..."

Tras su separación de Lucca Bardelli, Julieta Poggio fue relacionada con varias figuras del mundo del espectáculo. Además de Marcos Ginocchio, a la ex participante de "Gran Hermano" se la vinculó amorosamente con Fran, el hermano de Tini Stoessel. Lejos de un nuevo amor, la bailarina se sinceró sobre el fin de su relación con el influencer, luego de un largo tiempo en pareja.

Con una carrera artística que va en auge, Poggio es visita frecuente en programas de todo tipo, incluyendo el streaming. Fue así que fue invitada a "Sería increíble" ("Olga", de Migue Granados), el formato conducido por Nati Jota, Elial Moldavsky y Leticia Siciliani.

En el intento de Nati por sacarle una información reveladora sobre Marcos, Julieta se refirió a Lucca: “Yo sentía amor por mi novio… Todavía estaba en mi burbuja”, aseguró "Disney" sobre sus sentimientos hacia su exnovio mientras se encontraba en la casa de "Gran Hermano".

Segundos después, Moldavsky le hizo una jugada pregunta a la actriz: “¿Lo viste muy distinto cuando saliste?”, la interrogó, a lo que ella confesó: "Esto nunca lo conté. Pero yo esperé tanto el momento del reencuentro que no me sentí como pensé que me iba a sentir", señaló en referencia a la visita de Bardelli en el reality de Telefe, luego de varios meses distanciados.



Y profundizó en su explicación: “Perdés una conexión, una complicidad. Son 5 meses de dormir sola, de estar sola, de no darle explicaciones a nadie de nada. Se pierde la conexión”, insistióla futura integrante de "Coqueluche".

Sobre cómo lleva la soltería, se sinceró: "A mí no me gusta estar mucho sola. Me aburre estar soltera. Es la primera vez y bastante bien, voy dos meses", celebró su corta soltería. “No me gusta la soledad. Me gusta pollerear, cucharear, estar con una persona hablándome, que me diga cosas lindas. Me gusta la vida de novia”, cerró Julieta Poggio, abierta a un nuevo amor.

Fuente: Paparazzi